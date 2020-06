Salen a la luz fotos de la boda de Natti Natasha junto a su entonces marido ¡y luce irreconocible! Con su ex esposo y vestida de novia antes de ser famosa, la cantante se ve muy diferente y con una belleza natural que ha impactado a sus seguidores. Teresa Aranguez and Porand Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Estamos acostumbrados a verla con looks de lo más atrevidos y maquillaje explosivo, pero Natti Natasha nos ha sorprendido con una belleza totalmente al natural en unas imágenes nunca antes vistas de ella en la que fue ¡su boda de juventud! Las fotos de la cantante junto a su entonces marido en pleno enlace matrimonial han visto la luz y la apariencia sencilla y natural de Natti ha enamorado a sus fans, acostumbrados a verla mucho más arreglada. Hasta el mismísimo Jomari Goyso, experto en moda y belleza, ha dado su opinión al ver a la intérprete de "Oh Daddy" así. "Compartieron unas fotos de Natti Natasha cuando se casó antes de ser famosa. ¡Se ve bella!", opinó en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es la primera vez que vemos a la artista vestida de novia junto al que fuera su primer esposo en sus años de juventud. Siempre muy cuidadosa de su vida privada, la dominicana no ha dado cuenta de su vida amorosa ni detalles de sus parejas. Lo único que sabemos son las fantasías de sus canciones, poco más. En estas instantáneas que todavía no se sabe cómo se han filtrado, Natti parece otra y así se lo dejaron saber sus fans, muchos de los cuales se quedan con esta imagen bastante más sencilla y sin tanto maquillaje. "Se veía mucho mejor antes", "Era bonita antes de todo lo que se ha hecho", "No la reconocí al principio", "Era muy linda", escribieron algunos de los usuarios. El nombre de su supuesto esposo es hasta ahora una incógnita. Si estuvo casada o no es un tema que Natti nunca ha comentado públicamente y que queda al descubierto con estas imágenes. La cantante de 33 años no ha hecho ninguna declaración al respecto. Su prioridad es su música, lo demás prefiere mantenerlo en su parcela privada.

