Natti Natasha enciende redes sociales con su sensual twerking La artista compartió un breve clip en el que se le ve bailando con un ceñido y corto vestido rosa. ¡Mira el candente video aquí! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante dominicana de música urbana Natti Natasha causó sensación este viernes tras publicar en su cuenta de Instagram un provocador video demostrando sus dotes de bailarina y moviendo sus caderas en una clase magistral de twerking. “¡Lo prometido es deuda! Para cerrar cómo es #quetirepalantechallenge de la Domi. ¡Díganme rápido!” comentó la artista en su video, en el que baila frente a una ventana de cristal la canción “Que tire pa’ lante” de su colega puertorriqueño Daddy Yankee. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La grabación suma ya casi 3 millones de reproducciones y también fue publicado por el Big Boss en su cuenta de Instagram, en la que la llamó “atrevida” e invitó a sus 35.9 millones de seguidores a también sumarse al reto que ya es tendencia mundial con la etiqueta “Que tire pa’ lante”. El video oficial de la canción del astro boricua se dio a conocer a mediados del pasado octubre hasta la fecha ha sido visto 315 millones de veces en Youtube. Advertisement

