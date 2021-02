Close

Las fotos más tiernas —¡y sexy!— del embarazo de Natti Natasha Natti Natasha y su prometido Raphy Pina esperan su primer bebé juntos. Mira las fotos que ha compartido la estrella dominicana de su embarazo. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Natti Natasha está disfrutando al máximo la dulce espera. Tras revelar en exclusiva a People en Español que espera un bebé junto a su prometido y manager Raphy Pina, la cantante dominicana ha deleitado a sus fanáticos con fotos y videos de su embarazo. La intérprete de "Hasta que salga el sol" compartió unas sensuales imágenes presumiendo su creciente pancita de 25 semanas en traje de baño, mientras se relajaba sumergiendo sus pies en la piscina. La futura mamá luce radiante y su pareja no deja de piropearla. "Me caso", comentó Pina con un emoji de corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz embarazada compartió también un video junto a su futuro esposo en su canal de YouTube. "Se nota el amor que le tenemos a ese bebé", escribió. El video muestra imágenes inéditas de esta etapa única en las vidas de la pareja. El clip muestra a Natti y Pina tomándose fotos juntos, disfrutando en su barco, en la playa y bailando de alegría. Sin duda la reguetonera luce más bella que nunca y celebra sus nuevas cuevas. "Sexy Mama", escribió junto a unas fotos en bikini. Más allá de disfrutar unos días de descanso en Puerto Rico junto a su pareja, donde los vimos navegando en su barco y caminando por la playa, Natti Natasha se ha mantenido productiva. La cantante —que sorprendió a todos al mostrar su embarazo por primera vez en Premio Lo Nuestro en su actuación junto a Prince Royce— recién publicó una foto en el estudio de grabación. "Grabando un perreeeooooo pa variar", bromeó. Sin duda este bebé la ha llenado de amor, de felicidad y de inspiración.

