Exclusiva: Natti Natasha tuvo un Día de las Madres muy especial con estas muestras de amor que recibió Natti Natasha recibió mucho amor de su hija Vida Isabelle y de su pareja Raphy Pina este Día de las Madres. ¡Ella nos cuenta todo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha estuvo rodeada de amor este Día de las Madres. La cantante dominicana habló con People en Español en exclusiva sobre cómo celebró esta emotiva fecha junto a su madre, quien ya vive en Miami cerca de ella, y su hija Vida Isabelle, de casi 2 años. "Estuve con la niña en la casa, ahora que mi mamá está aquí también pasé un rato con ella", dice la artista de 36 años. "Me enviaron cartas, ella me hizo cuadros. Me hizo dos regalos. Fue la primera vez que recibí un regalo de ella. Fue muy especial". La mudanza de sus padres de República Dominicana a Miami en diciembre ha sido una gran bendición. "Es muy cercana, siempre ha sido así", dice sobre su relación con su madre Sarah Batista. "Yo poder seguir compartiendo con ella es muy importante para mí. La entiendo mucho más ahora que tengo una niña. Ella me ayuda, como me da consejos", añade. Con su madre celebró el Día de las Madres dominicano y el de Estados Unidos, tuvo doble celebración. "Es una bendición poder compartir con ella, no solamente el Día de la madre, sino todos los días", dice Natti. Natti Natasha Credit: (John Parra/Getty Images) Su hija Vida Isabelle le hizo un hermoso regalo, un cuadro de dos rosas pintadas con sus manitas. "Ella fue donde mí, me miró, volteó su cuadrito, me explicó a su manera que lo hizo con sus manos. Fue bello", recuerda de este momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante también recibió muestras de amor de su pareja Raphy Pina, quien no está junto a ella mientras cumple una sentencia de 41 meses en prisión. "Unos días antes, recibí una carta que él personalmente la pintó", revela sobre el padre de su hija. "Él sabe que yo visualizo a Vida como una mariposa, una mariposita. Ese fue el concepto de la carta", añade sobre su bebé, por lo que la carta tenía ese dibujo simbólico. "También me envió globos. El siempre lo hace especial", concluye sobre su pareja.

