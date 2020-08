Mira el atrevido desnudo de Natti Natasha. ¡Su foto más sexy en Instagram! Natti Natasha acapara miradas con su imagen más sexy en Instagram. La cantante dominicana posó sin ropa al salir de la ducha. ¡Mira la foto! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Natti Natasha ha acostumbrado a sus fanáticos a sus sensuales fotos en Instagram pero con la más reciente que publicó dejó a muchos boquiabiertos. La cantante dominicana de 33 años muestra curvas peligrosas en una foto sin ropa recién salida de la ducha. Si bien no se desnudó completamente, cubriendo parte de su anatomía con una toalla, deja muy poco a la imaginación. La intérprete de "La mejor versión de mí" y "Qué mal te fue" le deseó a sus seguidores las buenas noches junto a la atrevida foto, que seguramente dejó a muchos con insomnio. A solo unas horas de compartir la imagen, ya cuenta con casi dos millones de vistas. La artista siempre ha celebrado la sensualidad femenina y el derecho de las mujeres de expresarse libremente. Al ser criticada por lucir un bikini 'demasiado sexy' para algunos gustos en su video musical de "Qué mal te fue", la reggaetonera dijo al programa El gordo y la flaca (Univision): “Yo siempre me expresado de la manera que quiero. En ese momento me sentí extracómoda conmigo, con mi cuerpo. No lo vi como algo vulgar, como dicen”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Lograr ese cuerpazo toma esfuerzo y horas entrenando! Natti Natasha ha compartido videos en Instagram con sus rutinas de ejercicio para motivar a sus seguidores a tener un estilo de vida más activo. La cantante se ha ganado a pulso su apodo de 'la dura de las duras'.

