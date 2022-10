Natti Natasha habla bien de Don Omar a pesar de la pelea con Raphy Pina Natti Natasha no olvida a quienes la ayudaron a salir adelante en el mundo de la música, entre ellos Don Omar, a pesar de que protagoniza una fea pelea en las redes con Raphy Pina, el esposo de la reguetonera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha y Don Omar Natti Natasha y Don Omar | Credit: Shahar Azran/WireImage A pesar de que por estos días Don Omar y Raphy Pina han protagonizado un pleito en redes sociales, Natti Natasha no olvida a quienes la ayudaron a salir adelante en el mundo de la música, y por eso no se lo ha pensado para defender al intérprete de "Danza kuduro". Fue durante una entrevista en el programa de streaming Nadie dice dada, de Luzu TV, que la reguetonera habló de Don Omar con mucho cariño. "¿Qué rol tuvo don Omar en tu vida?", le preguntan en el programa, y Natti Natasha no duda en responder de la mejor manera. "Fue el primer artista que creyó en el talento de Natti Natasha siendo una mujer y fue quien me dio una oportunidad", dijo la cantante. Estos comentarios llegan en medio de la polémica en que su pareja, el productor musical Raphy Pina, retó a Don Omar a irse a los golpes. "Tu no estás Ready, tú lo que estás es preso y [¿] amenazándome desde allí? Hay que estar volviéndose loco", le respondió Don Omar. Natti Natasha, Raphy Pina y Vida Credit: Instagram/@queenvidaisabelle El conflicto se desató luego de que el cantante dijera en una reciente entrevista con El Chombo por qué se había salido del tour de 2016 que comenzó junto a Daddy Yankee. "Cuando sucede que me voy de la gira, Raphy bocón como él solo, y como siempre lo ha sido, cogieron las redes sociales y se limpiaron el cul* conmigo y yo me quedé callado porque sabía que llegaría un día como este", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Por su parte, Pina respondió: "De todas tus acusaciones la ÚNICA que doy por aceptada es la de 'BOCÓN', y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti. Sabía que como es tu modus operandi dentro de tu 'mente', ibas a esperar el momento 'perfecto' para mal intencionadamente distraer el ROTUNDO y digno éxito que le rodea a DADDY YANKEE".

