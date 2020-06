La esposa de Daddy Yankee del en defensa de Natti Natasha: "La doble moral es cosa de todos los días" Mireddys González reaccionó a las acusaciones de ordinaria y vulgar vertidas en redes contra la cantante dominicana. Mira lo que dijeron. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mireddys González, esposa del reguetonero Daddy Yankee, salió en defensa de la cantante Natti Natasha tras las fuertes críticas que la dominicana recibido en redes sociales por el atrevido video de su más reciente canción, “Qué mal te fue”. Natasha lanzó su nuevo tema el 31 de mayo acompañado de un sensual clip de más 3 minutos en el que la intérprete de “Criminal” aparece topless y bailando provocativamente en bikini mientras disfruta de una piscina. El video, que ya tiene más de un millón de reproducciones en YouTube, ha recibido aplausos de los fans de la artista, aunque también se han leído comentarios en los que se lo ha catalogado de “ordinario”, tal es el caso del usuario identificado como Danny Arismendi, a quien Natasha respondió con un corazón rojo. Image zoom Instagram / Natti Natasha SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN González mostró su apoyo a su amiga colgando el video en sus redes sociales, en las que algunos de sus seguidores también la criticaron. “La que no le guste, no lo consuma. Aquí la doble moral es cosa de todos los días. Si lo hace Natti Natasha es vulgar, pero si lo hace una artista extranjera es arte y versatilidad”, respondió en su Instagram. Image zoom Instagram / Mireddys González El nuevo clip, el primero que dirige la cantante, fue grabado durante la cuarentena en su casa y fue dado a conocer el lunes a través de su canal de YouTube. A mediados del pasado mes, compartió unos segundos de la canción en su Instagram y pidió ayuda a sus fanáticos para darle un título.

