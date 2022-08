¡Vida Isabelle camina! Natti Natasha celebra sus primeros pasos mientras Raphy Pina está en la cárcel Natti Natasha no puede estar más feliz con el nuevo logro de su pequeña de tan solo un año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha Natti Natasha junto a su familia | Credit: IG/Queen Vida Isabelle ¡Vida Isabelle ya sabe caminar! Natti Natasha no puede estar más feliz con el nuevo logro de su pequeña de tan solo un año, a quien no había mostrado más en redes sociales desde que su pareja Raphy Pina entrara a prisión tras ser acusado de posesión ilegal de armas. Según la cantante dominicana, ella y y el productor musical tenían un acuerdo de no mostrar más fotos de la niña en redes hasta que él saliera de prisión. No obstante, una noticia como esta, Natti no podía mantenerla en silencio. "Hola a mis ti@s de IG; Mi Pa' y yo habíamos quedado que la próxima foto es cuando él saliera, pero Ma' y yo queremos darle una sorpresita y vea por los programas de TV que ve en donde él está que acabo de dar mis primeros pasitos con mi mamita linda", dice una publicación compartida desde la cuenta de Instagram de la pequeña. "Mis hermanos, Ma' yo y un montón de gente te extrañamos pero Ma' me dijo que te veremos pronto. La gente dice que me parezco a ti y Ma' dice que tenías todo planificado jaja le dejaste un clon a Ma'. Te Amo y te esperamos pronto porque el único riesgo que hay aquí es que no se acabe el #DimeDimeDime ni la lechita que bebo muchoooo 🤣😊 lol", añade la tierna publicación. En el video compartido se ve a Natti con una increíble cara de felicidad, enseñando a su niña a caminar y celebrando sus primeros pasos. Raphy Pina, Vida Isabelle y Natty Natasha Raphy Pina, Vida Isabelle y Natty Natasha | Credit: Vida Isabelle/Instagram Ciertamente, Pina se ha perdido este hermoso momento en la vida de su hija, pero esperemos que pronto pueda disfruta de muchos más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pina solía compartir hermosos momentos de Vida Isabelle en sus redes sociales. El día que conoció que iba a ingresar a la prisión, lo primero que hizo fue a despedirse de su pequeña. "Me voy a casa a darle un beso a mi hija", expresó.

