Natti Natasha comparte una foto navideña de Raphy Pina en la prisión La cantante dominicana compartió una foto navideña que su esposo, el productor Raphy Pina, se tomó en la prisión federal en la que cumple condena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La condena que cumple el productor Raphy Pina por posesión ilegal de armas no ha sido motivo para que Natti Natasha se aleje del padre de su hija, sino todo lo contrario. La cantante dominicana parece estar más comprometida y enamorada que nunca. Luego de compartir su tarjeta navideña junto a su hija, Vida, la intérprete presumió una imagen enviada por su amado desde prisión junto al tradicional árbol de Navidad. Vestido con el uniforme de interno, Raphy posó para la dueña de su corazón, que no dudó en compartir la imagen reiterando su amor y admiración por el productor. "Mi bebé, el mejor del mundo completo!!!!!!!! Te amo con mi vida completaaaa", escribió en la imagen colgada en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natti Natasha Natti Natasha | Credit: Natti Natasha/Instagram La imagen también apareció en las historias de la cuenta del productor. Aunque la pareja no puede pasar fechas importantes juntos, no significa que no celebre en grande y la tecnología parece ser su mejor aliado para estar presentes en cada paso. Ambos han compartido momentos personales en sus redes sociales, demostrando que su amor y unión traspasa las rejas. Raphy Pina Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram El productor musical cumple una condena de más de tres años, luego de haber sido encontrado culpable de posesión de armas de fuego hace un año en el tribunal federal de Puerto Rico.

