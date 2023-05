Natti Natasha celebró el segundo cumpleaños de su hija Vida ¡botó la casa por la ventana! La ausencia de Raphy Pina no impidió que Natti Natasha festejara por todo lo alto el cumpleaños número dos de su primogénita Vida Isabelle. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 22 de mayo de 2021, Natti Natasha y Raphy Pina se convirtieron en padres de una nenita a quien llamaron Vida Isabelle. Si bien, el productor musical ahora se encuentra en la cárcel tras haber sido acusado de posesión ilegal de armas de fuego, eso no ha impedido que la famosa esté cerca y apoyando a su marido; tampoco impidió que la intérprete de "Sin pijama" festejara a todo lujo el cumpleaños número dos de su primogénita. "No puedo creer que ya casi lo puedo compartir. Vida Isabelle", escribió Natti Natasha en un video que dio a conocer en sus historias de Instagram. Así, dejó ver cómo fue la gran celebración que le hizo a su hijita. Se puede apreciar que la temática de la fiesta fue de animalitos y peces con una especie de selva con río como parte de la escenografía. Si bien el rosa predominada en la decoración, los globos, además de dicho color, también eran rojos, blancos, verdes y azules. El pastel era de varios pisos con mariposas, catarinas, gusanitos, etc. Natti Natasha Credit: Cortesía de Pina Records SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, un enorme número dos en color blanco con luces es parte fundamental del ornamento. natti natasha cumpleanos 2 hija Credit: Natti NAtasha IG La fiesta de cumpleaños de Vida llega solo unos días después de que la cantante inaugurara el restaurante The Sugar Factory en Alton Road Miami Beach. Natti Natasha De hecho, dejó claro que pese a la situación que vive con su marido "me estoy disfrutando en presente todo los logros y proyectos, porque apenas es el comienzo de grandes cosas", según ha mencionado. Natti Natasha Natti Natasha sigue viviendo el día a día y no pierde la esperanza de su nena y ella se reúnan pronto con Raphy Piña.

