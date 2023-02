Natti Natasha celebra que Raphy Pina podría salir antes de la cárcel A ocho meses de estar en prisión, el productor musical recibe una gran noticia. Este fue el mensaje de la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha acudió este martes a la redes para celebrar la buena noticia que recibió su pareja Raphy Pina, quien se encuentra encarcelado desde mayo tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas. Uno de los cargos de los que fue convicto el productor musical, el de posesión de arma modificada, fue desestimado por el tribunal federal del primer circuito de apelaciones en Boston, lo que podría traducirse en una disminución de su condena. La cantante dominicana compartió unas breves palabras de agradecimiento a través de sus redes sociales junto a una fotografía con el padre de su hija, Vida Isabelle, en las que manifiesta la felicidad que embarga a su familia ante las novedades del caso. "Felicidad y agradecimiento en nuestros corazones con todos los que han apoyado desde el día uno. Pronto tendremos a nuestro muñecote en casa", comentó la artista en sus historias de Instagram. Natti Natasha y Raphy Pina Credit: Instagram / Natti Natasha Pina tampoco pudo contener la emoción al conocer la noticia de su victoria legal. "Gracias a Dios, veremos a pa' pronto. Gracias a todos por sus oraciones, ¡no se imaginan la felicidad que todos sentimos!", escribió el empresario de 44 años en su perfil de Instagram, en el que también aprovechó la ocasión para publicar un adorable video de la pequeña Vida celebrando que verá a su papi en casa pronto. Amigos y fans de la cantante no dudaron en reaccionar a las novedades y le compartieron mensajes llenos de vibras positivas a la pareja, entre ellos Tito El Bambino, Vicente Saavedra, Alex Sensation, Jessy Terrero y Héctor Acosta 'El Torito'. Natti Natasha y Raphy Pina Credit: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, el prometido de la reguetonera continuará cumpliendo condena de 41 meses en la prisión de Butner, en Carolina del Norte.

