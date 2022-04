¡Natti Natasha borra todas las fotos de Raphy Pina de Instagram! ¿Qué les está pasando? ¿Qué está pasando entre Natti Natasha y Raphy Pina? La cantante borró las fotos de su pareja de Instagram a pocos días de que conozca la pena que le tocará tras ser encontrado culpable de cargos federales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Qué está pasando entre Natti Natasha y Raphy Pina?, ¿están en medio de una crisis en su relación? Todas estas preguntas se las han hecho los seguidores al detectar un detalle muy importante en la cuenta de Instagram de la cantante. El caso es que Natti ha borrado todas las fotos junto a su pareja y mánager de esa red social, algo que ha activado las alarmas sobre el momento que podrían estar atravesando los padres de Vida Isabelle. Hasta el momento ni Natti ni Pina han dado declaraciones al respecto. Natti Natasha junto a Raphy Pina Natti Natasha junto a Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram No es menos cierto que la familia ha tenido que lidiar con duros momentos en los últimos tiempos, ya que se encuentra a la espera de conocer la condena de Pina tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas, lo cual se complica aún más luego de que la fiscalía federal en Puerto Rico también lo acusara de proporcionar declaraciones falsas de sus millonarios ingresos. A pesar de esta delicada situación, la pareja hasta entonces se había mantenido muy unida y dándose apoyo. Como el pasado mes de enero Pina no pudo asistir personalmente al primer show de Natti desde la pandemia por estar bajo arresto domiciliario, este no dejó de acompañarla a través de videollamadas. Raphy Pina Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El propio Pina reconoció en una ocasión cuán difícil ha sido todo este tiempo. "No ha sido fácil este proceso, pero créanme que por los que están en estas fotos voy hasta las últimas consecuencias. Tengo la fe y sé que Dios conoce mi corazón, mi dedicación y mi postura. Siempre estaré agradecido por todos los que me han apoyado en este proceso aunque sea con un saludo o mejor aún, una oración", dijo.

