Tras borrar todo de sus redes, Natti Nattasha reaparece con un anuncio: "Un sueño se hace realidad" Después de unas semanas de silencio en su perfil de Instagram, la pareja de Raphy Pina compartió la mejor de las noticias en su perfil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido unas semanas complicadas para Natti Natasha. La sentencia a 41 meses de prisión de su pareja Raphy Pina supuso un duro golpe para la familia. Desde entonces, la artista se ha mostrado poco en el ojo público. Su más reciente aparición fue en sus historias de Instagram donde mostraba la visita diaria a su pareja desde el exterior de la cárcel. "Mi cita todas las noches", escribió orgullosa. La intérprete dominicana llegó incluso a borrar todas sus publicaciones de su perfil de IG, dejándolo en blanco. Sin embargo, eso acaba de cambiar con la aparición de un nuevo post cargado de felicidad. En él, Natti hace un anuncio muy especial, una ilusión que vuelve a llenarla de alegría y que significa mucho para ella y los suyos en estos momentos. Natti Natasha Credit: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard Aunque la feliz mamá de Vida Isabelle vive entregada a su princesa, hay algo que para ella es un honor hacer. Un paso en su carrera que supone un sueño hecho realidad tal y como ella ha confesado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "Cuando uno menos se lo espera, un sueño se hace realidad. El líder siempre será líder por su disciplina y por todo lo que nos enseña. Se me dio y será histórico. Pa'la última vuelta, una última misión", escribió junto a esta publicación. Con estas imágenes y palabras, Natti anuncia su reencuentro con Daddy Yankee musicalmente. Queda así confirmado que ella será la cuarta artista que colaborará con él y también junto a Wisin y Yandel en el trabajo más esperado del puertorriqueño quien anunció su próximo retiro. Ella es otra de las cantantes invitadas para poner broche de oro a la carrera del Big Boss. "No me podía ir sin este junte", escribió a su vez el artista en sus redes entusiasmado con todo lo que se está preparando para su adiós.

