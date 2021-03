Las amazonas de Poderosas Virtual están de vuelta El 26 de marzo, el evento Poderosas Virtual de People en Español contará con la participación de Natti Natasha, Carolina Sandoval, Adamari López y muchas estrellas más. Todos los detalles aquí. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de que los médicos de Natti Natasha le dijeron que no podía ser madre, la intérprete se refugió en el estudio de grabación de su casa y se enfocó en crear nueva música. "Desde hace mucho tiempo tenía el deseo de unir a más de dos mujeres en una canción", recuerda la dominicana, que trabajó con Daddy Yankee y Justin Quiles en una melodía que sería exclusivamente interpretada por mujeres. "Quedo embarazada y era el momento de ejecutar algo para mujeres fuertes y emprendedoras". A lo que agrega: "Ahora me [enfoco] en apoyar a chicas que son muy talentosas y muchas [de ellas] no tienen oportunidades". Fue así que la futura mamá reunió a las cantantes Farina, Cazzu y La Duraca para interpretar "Las nenas" junto con ellas. "La competencia siempre va a existir en el entretenimiento, [pero hay que dejar claro] que rivalidad entre las mujeres no hay", dice Natti Natasha. "Somos competitivas, pero con nosotras mismas, por eso estamos en el lugar que estamos y nos retamos a ser mejor todos los días". EPor ello el cuarteto decidió formar parte de Poderosas Virtual 2021 de People en Español, en el que participarán algunas de las estrellas que forman parte de la lista de "Las 25 mujeres más poderosas" del 2021. Todas ellas sobresalientes y ejemplos de fortaleza, que contarán sus historias y empoderarán a quienes las escuchen.Este evento que se llevará a cabo el 26 de marzo a partir de las 8 p. m., hora del Este de Estados Unidos, se trasmitirá a través de PeopleEnEspanol.com. En el mismo dirán presente, además de Las nenas, Adamari López, Carolina Sandoval, Rosie Rivera, María Elena Salinas, Nely Galán, Michelle Posada, Roxanne Flores y muchas amazonas más. Aquí una probadita de algunas de las ricas charlas que podrán ver y escuchar. ¿Las acompañan? Poderosas Digital Cover Image zoom Credit: Adamari: Kike Flores; Rivera: Lino Quintana; Otras fotos: Cortesía Adamari López: "Estoy espectacular, aprendiendo de lo que viví con el cáncer, pero valorando que tengo una nueva oportunidad de vivir y ayudar a otras mujeres que puedan enfrentar situaciones difíciles que se les pongan en el camino. Estoy tratando con mi experiencia y a través del libro que saqué, que se llama Viviendo, [ayudar a] mujeres que están enfrentando un diagnóstico y no saben cómo sobrepasarlo. Si nos planteamos la vida de forma positiva vamos a salir [adelante]; aun con las dificultades que hayan, vamos a salir adelante". Adamari Lopez - Digital Cover Image zoom Credit: Kike Flores Rosie Rivera: "Trabajo con la culpabilidad desde niña y como madre te ataca más. [Los hijos] están primero y sí lo están, pero he aprendido también que yo estoy primero porque para ser mejor madre tengo que estar bien mentalmente. Las palabras 'gorda' y 'flaca' ya no [las uso con mis hijas]. Si voy a comer y tener un régimen es para ser saludable y fuerte. Y qué bueno que lo aprendí ahorita". Rosie Rivera Image zoom Credit: Lino Quintana Carolina Sandoval: "Si una mamá no está bien física y mentalmente, sus hijos muy difícilmente lo van a [estar]. He tratado de desmitificar la palabra éxito asociada a la flacura. No puede ser que alguien te vea y te diga: 'Qué bien te ves flaca'. Porque yo me veo bien como sea, porque me siento bien como sea. Si alguien me llama vaca eso no afecta mi autoestima". La Duraca: "No soy eso normal que la gente espera; ese cuerpo y cara bonita. Soy yo y estoy superando eso gracias a mujeres maravillosas que me he encontrado en mi vida como Natti, Cazzu y Farina". Natti Natasha Image zoom Credit: Cortesía Nely Galán: "Es importante decirnos las verdad a nosotras mismas. En la vida no existe el príncipe azul, siempre pensamos que un hombre nos va a salvar o el jefe nos dará más dinero o el Gobierno. Tenemos que llegar a la conclusión de que nosotras somos el príncipe azul, nosotras podemos ayudarnos a nosotras mismas, nosotras tenemos que salvarnos. La verdad de la vida [es que] tú eres tu príncipe azul". Maria Elena Salinas Image zoom Credit: Cortesía Cazzu: "Hay que romper con [los cánones] establecidos, no importa en qué envase viene tu talento, sino lo que sabes hacer". Para registrarse gratis al evento que tendrá lugar el 26 de marzo a las 8 p. m., hora del Este de Estados Unidos, ingresa a : https://peopleenespanol.com/poderosas-2021

