Nathalia Casco deja ver el tatuaje que tiene en su zona pélvica

A pocas semanas de convertirse en madre por segunda vez, la hondureña Nathalia Casco ha compartido una foto del recuerdo que dejó a todos con la boca abierta.

“Tbt antes de quedar embarazada y ahora estoy loquita por recuperar la figura. Me tocará trabajar mucho pero todo sea por mi baby”, recordando la manera en que su figura lucía solo hace unos meses.

Con cabeza en alto y una pose frontal, la exconcursante de Nuestra Belleza Latina (Univision) posó con un atrevido traje negro con dos aberturas en la parte del frente que deja al descubierto el tatuaje que tiene en su zona pélvica.

Como era de esperarse, la madre de Daniela recibió montones de mensajes de apoyo de sus fanáticos, quienes dicen todavía que ella debió ser la reina de NBL en su momento.

¿Y cómo va su embarazo?

Según Casco, de 31 años, sus antojos son dulces. “Sí he tenido nauseas, mucho sueño, acidez, dolor de cabeza, mareos, cambios de humor y estoy muy sensible. Todo me hace llorar. No pensé que un embarazo fuera tan difícil porque con mi hija fue muy diferente, pero gracias a Dios ya pasó mi primer trimestre y ahora estoy muy feliz”, dijo en exclusiva a People En Español.

La también cantante asegura que el nacimiento del bebé está programado para el 3 de enero pero aún no saben el sexo. Su hija prefiere niña. “Ella está muy feliz y siempre me decía: ‘Mami, ya quiero una hermanita’”, cuenta sobre Daniela.

Recordemos que Nathalia participó en Nuestra Belleza Latina en el 2016, año en que Clarissa Molina se coronó como ganadora, pero renunció en medio de la competencia.