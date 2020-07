Nathalia Casco se arrepiente de haber renunciado a Nuestra Belleza Latina VIP A cuatro años de ese decisivo momento que cambió su vida, la guapa modelo hondureña se sinceró sobre el motivo que la llevó a tomar esta drástica decisión. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nathalia Casco no ganó en su día la décima temporada de Nuestra Belleza Latina, conocida como Nuestra Belleza Latina VIP, pero se convirtió en una de las participantes más mediáticas del concurso tras renunciar sorpresivamente a la competencia siendo una de las grandes favoritas para alzarse con la corona. A cuatro años de ese decisivo momento que pasó a formar parte de la historia de la televisión de habla hispana, la guapa modelo hondureña se sinceró sobre el motivo que la llevó a tomar esta drástica decisión en el último de los programas especiales que la cadena Univision transmitió el pasado domingo sobre el veterano reality. "Estaba cansada, me sentía triste, me sentía como apuñalada por la espalda porque en ese momento yo pensé que había una amistad con Zoila y en el momento en que yo veo a Zoila que entra y empieza como a pedirle a la gente que no vote por mí, que no me apoye, eso me dolió bastante", aseguró la también participante de Nuestra Belleza Latina 2015. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora que ha pasado el tiempo y que lo ve todo desde otra perspectiva, Casco fue sincera al reconocer que a día de hoy se arrepiente de haber renunciado a la competencia. "La verdad es que sí. Siento que se me fue una gran oportunidad”, admitió al borde de las lágrimas. "Hasta el día de hoy me hago esa pregunta, digo qué hubiese pasado si tal vez no hubiera tomado esa decisión […]. He tratado de llenar ese vacío con el nacimiento de mi hija y que la verdad ha sido una experiencia increíble pero hay cosas que mucha gente no sabe, la tristeza que yo llegué a sentir". La también cantante, no obstante, está segura de que todo en la vida pasa por ‘algún motivo’. "Tal vez era la oportunidad de Clarissa de brillar", señaló. ¿Pero será que hubiera ganado la competencia de no haber renunciado? “Sí, creo que sí", respondió sin dudarlo la mamá de Daniela y Joy.

Close Share options

Close View image Nathalia Casco se arrepiente de haber renunciado a Nuestra Belleza Latina VIP

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.