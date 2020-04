¿Quién baila mejor? Clarissa Molina vs Nathalia Casco A días de que Clarissa Molina publicara un video en sus redes moviendo sus caderas al ritmo de un tema musical de J Balvin y Jennifer López, Nathalia Casco también se sumó al reto. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A días de que la presentadora dominicana Clarissa Molina publicara un video en sus redes sociales moviendo sus caderas al ritmo de un tema musical de J Balvin y Jennifer López, la presentadora Nathalia Casco también se sumó al reto. Ataviada con unos pantalones negros y camiseta a juego, Casco empezó a bailar. “¡Hola mis bellos! ¿Qué les parece mi primer video de TIKTOK? les estaré compartiendo más videos en esta cuarentena así que no se los pierdan. ¿Qu´´ otro baile les gustaría ver”, preguntó a sus más de 300 mil seguidores en Instagram. ¡Vaya que no lo hizo nada mal! Desde su publicación, el video cuenta con más de 47 mil vistas y numerosos comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “De todos los que he mirado, este es el más espectacular ¡bravo!”, opinó un seguidor de la modelo y cantante hondureña. “Qué bien. Cómo has recuperado tu figura. Te ves super bien, felicidades Natalia. Te quedó increíble el video”, publicó otro. Image zoom Nathalia Casco Dimitrios Kambouris/Getty Image Aunque Clarissa tiene experiencia previa en el baile ya que participó en Mira quién baila: All Stars en el 2019, donde se convirtió en la gran triunfadora -arrebatando el el primer lugar a Amara la Negra, Pedro Moreno y El Dasa, Nathalia no se queda atrás. Casco inició su faceta artística a los 15 añõs como bailarina del grupo musical Las chicas Roland. Años después, se convirtió en bailarina del desaparecido programa Fantástico, en su natal Honduras. Advertisement

