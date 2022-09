De villana a Heroína, Natasha Pérez recibe nominación por interpretar a asesina de Selena Quintanilla Natasha Pérez revela los secretos detrás de la interpretación de Yolanda Saldívar que podrían darle un importante premio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El año pasado, se estrenó Selena: La serie; la versión autorizada por la familia de la fallecida cantante. Como es bien sabido, Yolanda Saldívar fue condenada a prisión bajo el cargo de asesinato de la Reina del Tex-Mex. En esta ocasión, tocó el turno de Natasha Pérez de ponerse en la piel de la victimaria de Selena Quintanilla; lo cual, ahora la ha valido una nominación al Premio Imagen. "Súper feliz, súper orgullosa", confesó Pérez a People en Español. "Súper orgullosa del equipo. No fue solo mi nominación, fue Christian [Serratos], el show en sí. El corazón me brilla, estoy feliz. Sobretodo porque es un premio nuestro, los Premios Imagen que son de la comunidad latina de Hollywood, donde también nos refleja y, además, celebrándolo en el mes de la Herencia Hispana, no podía haber estado mejor". Pero convertirse en una mujer que fue odiada por los seguidores de la intérprete de "Como la flor" fue un trabajo arduo, complejo, largo y complicado para la actriz. "Para mí durante el longdown fue meterme de lleno en la investigación de Selena, en la creación del personaje. Siento que tuve un lujo enorme de haber tenido ese tiempo, de estudiar el personaje como me gusta a mí hacerlo. Casi como si fuera película porque tienes ese tiempo, el televisión no", explicó. "Preparé un personaje ficticio, obviamente, basado en el personaje de la realidad y los hechos de lo que fue la historia de Selena. Pero para mí, para poder justificar que voy a hacer el papel de una persona que mató a alguien famoso, querido, que aprecio, iba a ser muy duro hacerlo desde el punto de vista de alguien que piensa 'soy bien asesina', si estoy haciendo eso". Natasha Pérez Credit: Albert Santi SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a saber el delito que cometió Saldivar, la también cantante buscó darle una identidad humana que le permitiera entender las motivaciones para cometer semejante crimen. "Lo que hice fue crearle una biografía de lo que pensé, de la historia qué pasa una persona que comete un acto así. Entonces, lo basé, sobretodo en el estudio del trauma", agregó. "La parte psicología fue decir '¿cuáles son las acciones que te llevan a tomar ciertos tipos de decisiones que te llevan a tomar cierto tipo de decisiones que te arruinan la vida y arruinan la vida de alguien más". "Todo lo que estudiaba a nivel físico de Yolanda Saldívar me llevaba al lado psicológico", Natasha Pérez "Lo que notaba a nivel físico, que también me llevó al estudio emocional, fue que sentía. Yolanda Saldivar, por ejemplo, tiene la voz súper agudita, súper alta. ¿Por qué alguien habla tan agudo si tiene 35 años? Usualmente, eso viene por trauma", enfatizó. "Todo lo que estudiaba a nivel físico de Yolanda, me llevaba al lado psicológico. Me fui adentrando para tratar de hacer un personaje humano; redondito, más completo y que no fuese solamente el caparazón de una asesina, sino entender que la lleva a eso". Natasha Pérez, la actriz que interpreta a Yolanda Saldívar en Selena The Series Credit: Netflix; AP/Shutterstock La comediante confesó que temía que el público se tomara en serio su trabajo actoral y la agrediera; lo cual, al final no ocurrió. "Buscando que le puedo dar a mi personaje ficticio para que me ayude a narrar la historia,de Selena, también ficticia, la Selena de la serie", dijo. "Me daba curiosidad cómo funciona eso del mundo de la prensa, los actores. Entonces, hice ese comentario 'la verdad quiero que fans sepan que no soy Yolanda, soy Natasha, nada más la interpreté'". Ahora Natasha Pérez ha dejado atrás la serie de Selena y, además, de estar en negociaciones para una nueva producción, prepara su lanzamiento musical. En unas semanas, se despejará la duda sí obtiene o no el galardón.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image De villana a Heroína, Natasha Pérez recibe nominación por interpretar a asesina de Selena Quintanilla

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.