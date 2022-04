Natasha Klauss de Pasión de gavilanes ¡ya tiene una hija de 21 años! La actriz colombiana, quien interpreta a Sarita Elizondo, no puede estar más orgullosa de Isabel, su primogénita, cuyo parecido físico es asombroso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natasha Klauss Natasha Klauss es Sarita Elizondo en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Aunque hoy en día las tres protagonistas de Pasión de gavilanes –Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss– son mamás, cuando se grabó en el año 2003 la primera temporada de la telenovela de Telemundo solo una de ellas había experimentado la maternidad: Klauss. Si bien muchos no lo saben, la actriz colombiana, quien interpreta a Sarita Elizondo en la historia original de Julio Jiménez, ya tenía una hija en su momento de mayor éxito profesional. "Todos estábamos igual de chiquitos, pero yo ya era mamá. Obviamente no viví muchas cosas que sí vivieron mis compañeros porque ya cuando eres mamá joven es otro cuento", compartía Klauss meses atrás en una entrevista por vía telefónica con People en Español desde Colombia. Natasha Klauss Natasha Klauss y su primogénita cuando era una bebé | Credit: Instagram Natasha Klauss Hoy, esa niña que apenas tenía unos pocos añitos de vida cuando su mamá comenzó a grabar Pasión de gavilanes hace casi dos décadas llamada Isabel está convertida en una hermosa joven que acaba de cumplir 21 años y cuyo parecido físico con la actriz es asombroso. Con motivo de su cumpleaños, Natasha dedicó este martes unas emotivas palabras a su primogénita a través de las redes sociales que emocionaron a sus seguidores. "Hace 21 años hoy 12 de abril llegaste a mi vida a las 4:20 pm de la tarde en ese año 2001. Fue un jueves santo y con toda la familia que nos estaba visitando nos tocó correr a la clínica y no tuvimos el paseo de jueves santo de Semana Santa porque la señorita Isabel ya quería venir y no cuando estaba programada la cesárea ya que también había decidido nacer sentada", comenzó compartiendo la actriz, quien supera el millón y medio de seguidores en Instagram. Natasha Klauss Natasha Klauss y su primogénita Isabel | Credit: Instagram Natasha Klauss "Esa niña siempre con carácter eres tú quien me forjó a tenerlo pues fui mamá joven con muchas inseguridades en mi ser, pero que gracias a ti fui eliminando ya que no me quedaba tiempo para dudar de mi capacidad como madre y encarar la vida y sacarte adelante", continuó. "Hoy celebro tu vida un año más. Y con la bendición de tus abuelos en el cielo te deseamos la mejor vuelta al sol. Sigue así amor mío siguiendo tu instinto y afianzando tu carácter. Más orgullosa no puedo estar de ti. Te amo", concluyó su mensaje la intérprete de 46 años. Natasha Klauss Natasha Klauss y su primogénita Isabel | Credit: Instagram Natasha Klauss SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Parecen gemelas, son hermosas", "Parece tu hermana" o "Se parecen demasiado" fueron algunos de los cientos de comentarios que no tardaron en invadir su publicación. Natasha también es mamá de una adolescente llamada Paloma.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Natasha Klauss de Pasión de gavilanes ¡ya tiene una hija de 21 años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.