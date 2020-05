Natasha Klauss tenía una hija de 3 años cuando grabó Pasión de gavilanes ¡hoy parecen hermanas! La inolvidable Sarita Elizondo de la exitosa telenovela de Telemundo hoy parece hermana de su hija Isabel, quien ya tiene 19 años. ¡Mira las fotos! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando en 2003 se grabó en Colombia la exitosa telenovela Pasión de gavilanes una de sus tres protagonistas, Natasha Klauss, ya era mamá de una niña de 3 años. "Yo no la veía, realmente quien la crió los primeros años fue Marcelo [su pareja en ese momento]", compartió la actriz colombiana durante una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo en Instagram. “Yo con ella pasaba muy pocas horas del día, no compartía con ella y eso es fortísimo porque eso te genera un montón de culpas”, se sinceró. Para la inolvidable Sarita Elizondo era muy duro llegar a su casa cuando su hija ya estaba durmiendo y no poder estar con ella. "Pero después con el tiempo entiendes un montón de cosas que tenían que ser así". Image zoom Natasha Klauss y su hija Isabel Cortesía TELEMUNDO; Instagram Natasha Klauss La actriz de telenovelas como La tormenta y El zorro, la espada y la rosa era apenas una jovencita cuando dio a luz a su primogénita fruto de su matrimonio con Víctor. "Yo también era una bebé. Era muy chiquita y también tuve matrimonio de chiquita, todo fue como rápido", reconoció. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Klauss, sin embargo, se separó del padre de su hija cuando esta apenas tenías unos meses de vida por lo que le tocó sacar adelante sola a la niña hasta que llegó a su vida Marcelo. Image zoom Natasha Klauss y sus hijas Instagram Natasha Klauss "Ella tiene su papá biológico, lo que pasa es que por circunstancias de la vida él se fue a otro país muy chiquita ella, entonces hubo una desconexión física", contó. Por lo que el que la terminó criando realmente fue Marcelo, su primo, con quien Klauss duró casada 13 años y tuvo a su segunda hija, Paloma, de 11 años. "Él adoptó a Isabel, él es el papá de su corazón", afirmó Natasha. Hoy Isabel tiene 19 años y está convertida en una hermosa jovencita que más que hija de Natasha parece su hermana.

Close Share options

Close View image Natasha Klauss tenía una hija de 3 años cuando grabó Pasión de gavilanes ¡hoy parecen hermanas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.