Natasha Klauss, Sarita en Pasión de gavilanes: "Me caso el 17 de junio" La protagonista de Pasión de gavilanes (Telemundo) unirá formalmente su vida a la de su pareja en una "ceremonia muy especial". Conoce aquí a su futuro esposo y los primeros detalles de la boda. Natasha Klauss Natasha Klauss; Natasha Klauss y su prometido | Credit: Mezcalent; Instagram Natasha Klauss se ha vestido muchas veces de novia en las telenovelas, pero nunca lo ha hecho en la vida real. El viernes 17 de junio, la actriz colombiana se casará con su pareja, Daniel Gómez, en una "ceremonia muy especial" en su natal Colombia. "Nunca en la vida me he casado. He tenido otras dos parejas a lo largo de mis bastantes añitos, pero nunca he hecho una ceremonia como tal. Es la primera vez que me voy a vestir de blanco […] y estoy con muchos nervios, estoy ansiosa, estoy con expectativas… Lo más chistoso es que Daniel y yo ya vivimos juntos casi 2 años, pero esto es algo especial para mí porque nunca lo había hecho", compartió emocionada recientemente a través de su cuenta de Instagram Klauss, quien interpreta a Sara Elizondo en la segunda temporada de Pasión de gavilanes (Telemundo). Natasha, quien está a punto de alcanzar los 2 millones de seguidores solo en Instagram, adelantó que aunque le hubiera gustado casarse por la Iglesia no tendrá una boda religiosa. Natasha Klauss Natasha Klauss y su futuro esposo | Credit: Instagram Daniel Gómez "Va a ser con un mamo de la Sierra Nevada. Un mamo es como un sacerdote, por así decirlo, de una comunidad indígena que está ubicada en la Sierra Nevada… Es una ceremonia especial", contó la intérprete de 46 años, quien también ha participado en exitosas producciones de Telemundo como La mujer en el espejo, La Tormenta y El Zorro, la espada y la rosa. ¿Estarán sus compañeros de Pasión de gavilanes? Natasha compartió también que será una "fiesta familiar" y "superchiquita", por lo que solamente podrán asistir sus familiares y amigos más cercanos. Natasha Klauss Natasha Klauss y su futuro esposo | Credit: Instagram Daniel Gómez "Hacerlo a otro nivel más grande y ya compartir con personas que son más tus compañeros de trabajo y eso requiere otra dinámica diferente y una boda de ciento y pico de personas no es posible en este momento", explicó. ¿Quién es su prometido? El futuro esposo de Natasha se llama Daniel Gómez y tiene una empresa de desinfección integral contra el covid-19. Precisamente, la actriz lo conoció hace algunos años en plena pandemia cuando contrató los servicios de su compañía para hacer una desinfección en su casa. Natasha Klauss Natasha Klauss y su futuro esposo | Credit: Instagram Daniel Gómez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cada día amanezco más enamorado de ti. Gracias a Dios hemos tenido excelentes, buenos y malos momentos. Estos momentos nos han hecho crecer como personas y como pareja, sobre todo los difíciles. En esos momentos sacamos lo mejor de cada uno para ser mejores y mejor pareja. Esperemos que este amor sea perdurable en el tiempo y lleguemos a ser amorosos. Te amo mucho", fueron las palabras que le dedicó recientemente Daniel a Natasha en las redes sociales. El empresario tiene una hija de 10 años fruto de una relación anterior.

