¡Así fue la romántica boda de Natasha Klauss, la actriz de Pasión de gavilanes! En una ceremonia ubicada en la región de Teusacá de su amada Colombia, la intérprete vivió, esta vez en la realidad, un episodio de cuento que supera a toda telenovela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por mucho tiempo ha sido ella quien ha regalado al público escenas románticas y amores de telenovela. Pero, en esta ocasión, ha sido la propia Natasha Klauss quien ha vivido en primera persona su capítulo más romántico de la vida real. Este viernes la actriz colombiana se casaba con su pareja Daniel Gómez en una ceremonia literalmente de cuento de hadas. El paraje no podía ser más de ensueño, la zona de Teusacá donde todo es verde y alegre. Tras anunciarlo feliz en sus redes sociales, finalmente las mismas empezaron a llenarse de fotos entrañables de algunos de los momentos más especiales. Por ejemplo, su paseo hacia el altar, en el que no faltó la emoción y la sonrisa de su protagonista. Natasha Klauss Natasha Klauss es Sarita Elizondo en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Natasha deslumbró con un vestido de boda de auténtica princesa color blanco, escotado, con encaje en la zona delantera y de gasa amplia en la parte de las mangas. La artista optó por el cabello suelto adornado por una preciosa tara. Su ramo de flores fue un canto a la vida por la variedad de colores y flores que daban aún más brillo y alegría a la novia. Y todo ello aderezado por el mejor accesorio de todos: el de la sonrisa que emana la felicidad. Pero, sin duda, fue su paseo al altar de la mano de Jorge Cao, el inolvidable abuelo Martín de Pasión de gavilanes en 2003, lo que hizo aún más mágico y especial este enlace. "Aquí vamos con mi hermosa hija, esta es su boda de verdad, no es telenovela", escribió el intérprete cubano en sus redes. La unión entre ellos viene de lejos, exactamente dos décadas, años en los que el cariño y el afecto sincero se han mantenido vivos. La ausencia de papás de Natasha lo convirtieron en el candidato ideal para este momento único en su vida. La unión entre Natasha y Daniel fue llevada a cabo por un mamo de la Sierra Nevada, una especie de sacerdote de una comunidad indígena cuyo ritual fue mostrado a través de la revista 15 minutos en Colombia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y como suele ocurrir en las bodas, también hubo un beso final, en este caso uno bastante largo y amoroso al que acompañaron las lágrimas de emoción y los aplausos de los invitados. No faltaron el brindis, un banquete exquisito y el baile romántico de los novios, que eligieron el tema "Disfruto", de Carla Morrison. Una boda, literalmente, de ensueño que superó la de cualquier novela.

