Actores de Pasión de gavilanes 'arropan' a la inolvidable Sarita Elizondo en uno de los momentos más difíciles de su vida La actriz colombiana sufrió recientemente la pérdida de una de las personas más importantes de su vida. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Natasha Klauss, la inolvidable Sarita Elizondo de la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes, se encuentra de luto. La reconocida actriz colombiana, quien también participó en otras exitosas producciones de la cadena hispana como La mujer en el espejo, La tormenta y El zorro, la espada y la rosa, por mencionar algunas, anunció este lunes a través de las redes sociales la muerte de su padre, quien falleció víctima de un cáncer terminal. "Descansa y vuela alto, te amo viejo infinitamente, fuiste el mejor papá y la paz que sentí en el corazón al momento de tu partida fue la paz sobrenatural de DIOS, créanlo, se siente. Fue un mes intenso contigo en la clínica, pero no me separé de tu mano hasta que te pasaron a UCI, tus caricias fueron mí motor y fuerza en todo momento", expresó Klauss. La intérprete de 45 años, que tiene más de 1 millón de seguidores solo en Instagram, destacó que su progenitor "fue un luchador guerrero hasta el último momento". "Un cáncer terminal le fue apagando su cuerpo pero su espíritu jamás se apagó, todo lo contrario, fue el que me susurró al oído todo el tiempo: 'TEN FUERZA, TE AMO'. Y hoy te sentí y sé que estás en los brazos de DIOS. Buen regreso a casa", concluyó su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las muestras de cariño y apoyo de sus seguidores no se hicieron esperar, empezando por Danna García y Paola Rey, quienes fueran sus hermanas en Pasión de gavilanes. "Nati, te acompaño con cariño en estos momentos. Un abrazo infinito aquí y al cielo", escribió Danna. "Mi Nati linda, un abrazo grande para ti y tu familia, mucha luz y fuerza. Te quiero mucho", comentó por su parte Paola. Image zoom Protagonistas de Pasión de gavilanes | Credit: Cortesía TELEMUNDO Michel Brown, quien fuera su pareja en la exitosa telenovela de Telemundo, tampoco no dudó en acompañar desde la distancia a la actriz en estos difíciles momentos. "Mi Nata linda, te mando un cálido abrazo. Lo lamento mucho", escribió el galán argentino.

