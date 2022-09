¡Actriz de Pasión de gavilanes sorprende con su nuevo proyecto lejos de la actuación! Es una de las tres protagonistas principales de una de las series de más éxito en el mundo. Ahora, da un giro a su carrera y sorprende, para bien, con su anuncio: "Tengo una noticia que contarte" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las protagonistas de Pasión de gavilanes, una de las series que más reconocimiento y más aplausos ha recopilado a nivel internacional. Después de un reencuentro dos décadas después que supuso todo un regalo para sus fieles seguidores, sus actores continúan con sus nuevos proyectos, en algún caso, alejado de lo que es la actuación. Ese ha sido el caso de una de las hermanas Elizondo en la ficción. Desde su cuenta en Instagram, la actriz colombiana ha compartido algo sorprendente. "Tengo una noticia que contarte", expresó emocionada a sus casi dos millones de seguidores. Pasión de gavilanes Danna García, Natasha Klauss y Paola Rey, protagonistas de Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Se trata de la actriz Nastasha Klauss, quien acaba de anunciar su más reciente aventura profesional que nada tiene que ver con los guiones de novela, las cámaras ni la televisión. Es un emprendimiento muy íntimo y personal que ha tenido una gran acogida. "Los sueños sí se cumplen, hay que trabajarlos , cuidarlos y accionar. Ahora sí. Después de varias semanas de trabajo y organizar esta experiencia única, esto quiero contarles. Hoy se abren oficialmente las puertas a mi NUEVO reto online: VIVO SIN CULPA: 21 DÍAS CON NATASHA KLAUSS", compartió entusiasmada. Se trata de un proyecto motivacional con el fin de acompañar a todas aquellas personas que lidian con algún tipo de herida personal y que están dispuestas a sanar. En este reto, Natasha les ofrecerá las herramientas adecuadas para hacerlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Compartiremos experiencias como: Liberarnos de la culpa y su círculo doloroso, Soltar sentimientos, personas y recuerdos que no nos dejan avanzar, Poner límites amorosos con las personas y empoderarnos con la capacidad de ELEGIR...", adelantó. Un trabajo en el que Natasha se ha volcado por completo y con el que espera poder ayudar y abrir el camino a muchas personas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Actriz de Pasión de gavilanes sorprende con su nuevo proyecto lejos de la actuación!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.