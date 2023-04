¡La hija mayor de Alex Rodriguez sigue los pasos de Jennifer Lopez y consigue su sueño! El empresario celebró por todo lo alto este gran logro de su primogénita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La felicidad invade el corazón de Alex Rodriguez. Así mismo lo dejaba saber en sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción. Esta vez, dedicado a una de las mujeres de su vida, su gran apoyo en los difíciles momentos: su hija, Natasha. La joven, a punto de cumplir los 18 años, acaba de lograr uno de sus grandes sueños. Uno que diseñó hace tiempo (y del que hay un video) y que hoy es una realidad. Su progenitor le ha enseñado a perseguir lo que le hace dichosa y llena su alma, y ella se lo ha tomado al pie de la letra. "Tengo tantas emociones, estoy orgulloso de ti", le escribió el empresario en un conmovedor mensaje. Alex y Natasha Rodriguez Alex y Natasha Rodriguez | Credit: Rob Tringali (Photo by Rob Tringali /Sports Illustrated/Getty Images) (Set Number: X163167 TK1 ) La joven termina la escuela para comenzar la universidad y convertirse en una prestigiosa artista. Sus dotes como cantante, bailarina y actriz son un hecho, tal y como se puede ver en sus redes sociales. Ahora toca hacerlo oficial estudiando y formándose para ello. Ya en su día, cuando su padre y Jennifer Lopez eran pareja, se notaba que Tashi, como cariñosamente la llaman en casa, admiraba a la artista y se sentía inspirada en su presencia. Ambas desarrollaron una preciosa relación. El arte y el amor a los escenarios y la actuación las unió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque de otra manera, la primogénita de ARod le seguirá los pasos. De momento el primero ya está dado ya que ha sido admitida en la Universidad que siempre tuvo en sus planes y donde dará comienzo una nueva y apasionante etapa en su vida. "¡Me siento extremadamente honrada y orgullosa de compartir que continuaré mis estudios artísticos y académicos en la Universidad de Michigan, para realizar un BFA en Teatro Musical! Todavía no me puedo creer que se me haya dado esta oportunidad. ¡Es absolutamente un sueño hecho realidad", escribió la joven. Si bien es cierto que Natasha siempre tuvo madera de artista y desde chiquitita mostró inquietudes, la llegada de Jennifer a su vida reforzó esa vena artística. Y así lo demostró en los conciertos de la cantante en los que cantó y bailó como toda una profesional desde las gradas. Además, la intérprete de "On the floor" también le aportó conocimientos y le enseñó sobre música, canto y, por su puesto, bailar, otra de las grandes pasiones de Natasha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los años que JLo y Alex estuvieron juntos sirvieron a la joven para reafirmar, aún más si cabe, a lo que querría dedicarse. Y una parte importante del camino ya está hecho. Con el apoyo de sus padres, su hermana pequeña y, sobre todo, sus ganas de comerse el mundo, todo apunta a que la joven llega pisando fuerte. Su interpretación del himno de Estados Unidos en un previo de un partido de béisbol de los Marlins en Miami el año pasado, ya dejó claro que lo suyo son los escenarios, donde se desenvuelve como pez en el agua.

