Natasha Dupeyrón se casa: conoce a su galán By Moisés González La actriz mexicana se comprometió a principios de año con su novio, quien también se dedica al mundo artístico, y ya se encuentra preparando el que promete ser uno de los días más felices de su vida. ¡Te presentamos a su galán! Se casa Suele ser muy discreta con todo lo que tiene que ver con su vida privada, pero se encuentra en un momento tan dulce a nivel personal que no ha podido evitar gritarlo a los cuatro vientos. La actriz mexicana Natasha Dupeyrón, quien ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Qué pobres tan ricos y Miss XV, anunció este lunes a través de sus redes sociales que pronto se convertirá en una mujer casada. El anuncio "No suelo compartir nada de mi vida privada, prefiero ser discreta con mis cosas, pero quiero compartir con ustedes un poco de este momento tan lindo que estoy viviendo junto a Yago", escribió este lunes en Instagram la intérprete de 29 años. La boda "Nos comprometimos a principios de año y bueno acá estamos planeando una boda pequeñita y muy amorosa. No sé qué vaya a pasar, solo sé que estar juntos nos hace bien y por eso queremos no soltarnos", agregó. ¿Quién es él? Yago Pero, ¿quién es el afortunado galán que logró conquistar el corazón de la bella actriz? Su futuro esposo Se trata de Yago Muñoz, un joven director, actor y músico mexicano de 29 años. Tu cara me suena Yago ha participado en algunas telenovelas de Televisa como Verano de amor y Miss XV, donde precisamente pudo compartir elenco con la que pronto será su esposa. Mejores amigos Natasha y Yago se conocen desde hace más de diez años ya que siempre han sido buenos amigos, pero no fue hasta principios de este año cuando decidieron comprometerse. ¡Qué romántico! "Natasha y yo somos mejores amigos hace más de diez años, es difícil expresar en palabras la plenitud que se siente al darte cuenta que esa misma persona que siempre estuvo ahí, a pesar de los pesares, ahora será tu esposa. Sigamos recorriendo el camino juntos", escribió Yago en Instagram. Tal para cual Ambos tienen muchas cosas en común, entre ellas su pasión por el mundo artístico. ¡Qué viva el amor! ¡Muchas felicidades parejita!

