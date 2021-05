Natasha Dupeyrón habla de la esclerosis múltiple que padece su padre Tras ver a su padre, Humberto Dupeyrón, actuando en un monólogo, Natasha Dupeyrón logró comprender la naturaleza de esta enfermedad. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Humberto Dupeyrón vio mermada su carrera profesional a causa de la esclerosis múltiple que padece y, a últimas fechas, está prácticamente retirado. En el marco del Día internacional de la esclerosis múltiple, su hija, Natasha Dupeyrón, dio a conocer la experiencia de tener a su padre con este delicado padecimiento. "Algo que recuerdo mucho de mi papá es que él era deportista. Corría maratones y hoy está en silla de ruedas", relató Natasha Dupeyrón durante su participación en una charla sobre esclerosis múltiple que se realizó vía streaming. "Él tiene un monólogo llamado El Gorila y primero se subía en la mesa, y giraba y tal", agregó. "Justo mi forma de entender la enfermedad es viendo el teatro de mi papá, con las muletas y la silla de ruedas. De la cintura para arriba mi papá es como si no tuviera nada, de pronto era complicado ver la enfermedad en él en las piernas y en el teatro. Eso fue muy duro porque no entendía". Vivir de cerca esta situación ha hecho que la actriz sea más receptiva sobre este padecimiento y lo que sufren quienes la padecen. Por ello, pide hacer consciencia al respecto y apoyar a los familiares que lo sufran. Natasha Dupeyrón SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No es fácil lo acepto. Pero es una enfermedad que nos ha hecho ser más pacientes, mi papá me dice: 'No me tengas lástima'", reveló. "Es una enfermedad dura que nos afecta a todos [en la familia], pero si ellos mismos son amorosos y pacientes consigo mismos ¿por qué nosotros no? Nos ha vuelto más tolerantes, amorosos y nos enseñan todos los días cosas". Natasha Dupeyrón mencionó que su padre Humberto actualmente vive en La casa del actor, un centro de retiro, donde trata de tener una vida lo más normal posible y donde recibe frecuentemente la visita de su hija.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Natasha Dupeyrón habla de la esclerosis múltiple que padece su padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.