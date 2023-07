Un perfume para las partes íntimas del hombre, ¡el nuevo proyecto de Natasha Araos! La exmujer de Chyno Miranda compartió algunos detalles de este emprendimiento junto a Oscarcito, por suponer un producto revolucionario. "Estoy muy feliz". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natasha Araos Natasha Araos socia de un nuevo y emocionante proyecto | Credit: IG/Natasha Araos "Hay una gran diferencia entre: HAZ LO POSIBLE y HÁZLO POSIBLE. La decisión es tuya. (Aplica para todo)". Con esta frase, Natasha Araos ha presentado la que supone su nueva aventura como emprendedora. Además de lanzar su propia marca de proteína llamada Protash, la venezolana acaba de revelar cuál es ese proyecto que la ha tenido entusiasmada, concentrada y enfocada en los últimos meses. Se trata de EXVIN, el primer perfume para las partes íntimas del hombre con probióticos. Ella y sus compañeros de aventura en este proceso, presentaban esta semana la que consideran la revolución en el mercado en ese sector. "Llegó el día. Estoy muy feliz de formar parte y ser socia de este proyecto tan increíble. Y digo increíble porque desafió muchos tabús que hoy en día llamamos UNA NUEVA TENDENCIA, posicionándonos como pioneros en esta nueva tecnología en formulación a nivel mundial y despertando así un nuevo nicho de mercado", explicó en sus redes sociales. José Jesús Briceno y Oscarcito, de cuyo video musical fue protagonista y a quien la han relacionado sentimentalmente, son sus socios en este lanzamiento que apenas empieza su camino y promete una revolucionaria fórmula en estos productos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La expareja de Chyno Miranda y Oscarcito sí están unidos, pero todo apunta a que su relación es, de momento, laboral y por eso han sido vistos juntos en contadas ocasiones. La fiesta de lanzamiento fue un derroche de buena energía y entusiasmo por parte de de los socios del producto y todos los allí presentes. Una presentación en la que no faltó la música, la buena comida y, sobre todo, la ilusión que produce la puesta en marcha de un nuevo proyecto.

