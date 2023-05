Natasha Araos se defiende de los ataques por su nuevo video con Oscarcito La modelo y empresaria participó en el clip "Te lo suplikito", del cantante, y algunos seguidores arremetieron contra ella. Esta fue su reacción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Natasha Araos y Chyno Miranda anunciaran su separación hace dos años, cada uno ha iniciado su vida por separado, él en Venezuela y ella en Miami, con su hijo Lucca. La modelo y empresaria ha compartido sus logros profesionales y exitosos emprendimientos a través de sus redes, que le han permitido salir adelante con su bebé y construir una nueva vida. En estos días, Tashie, como se denomina cariñosamente en las redes, compartió feliz su nueva colaboración. Esta vez, una muy musical. Y es que la feliz mamá se convertiría en la cara principal del nuevo video de Oscarcito. Se llama "Te suplikito" y la acogida no pudo ser mejor. Sin embargo, desde que lo comunicó con toda ilusión en las redes, las críticas no han cesado, sobre todo en lo personal. Muchos han atacado a Natasha por un supuesto romance que ni siquiera ella ha confirmado dando por hecho que están juntos. Natasha Araos Natasha Araos participa en el nuevo video de Oscarcito | Credit: IG/Natasha Araos Video/Youtube/Oscarcito Con el estreno del video en estos días, la cosa ha ido a peor, y las faltas de respeto contra su persona han sobrepasado todos los límites. La venezolana no ha dudado en defenderse, eso sí, sin caer en los insultos y las faltas de respeto que ella sí ha recibido por colaborar en el clip. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No lo van a entender, tampoco se lo vamos a explicar", explicó Oscarcito, testigo de estos duros comentarios contra su compañera. "Exacto, así mismo", contestó ella. Los ataques hirientes comparan al joven artista con Chyno, "eso sí es cambiar un Rolex por un Casio", expresó uno. "Ellos no pegan con nada", "¿Y del Chyno alguien se preocupa?", "La letra muy fea, no pega con la personalidad de Tashie", escribieron otros. Por su parte, Natasha contestó a algunos recomendándoles más paz y amor en sus corazones. "Si tanto odias, ¿por qué me sigues? No vibres tan bajo, más amor y muchos besos para ti, lo necesitas", concluyó. El video ya está en Youtube y en dos días supera las 150 mil visualizaciones.

