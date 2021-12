Exmujer de Chyno Miranda se mudó a una nueva casa: "No me quería quedar en el mismo lugar" Desde su nuevo hogar, Natasha Araos confirmó que se dejó la casa donde fue tan feliz con el cantante. "Cambio de ambiente y energía era lo que quería". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Año nuevo, vida nueva. Con Natasha Araos este dicho se cumple al pie de la letra. La exmujer de Chyno Miranda acaba el 2021 con la mejor de las energías y la seguridad de que todo, bueno y malo, sirve para crecer. Después de pasar casi año y medio al lado del padre de su hijo estando separados por el bien familiar, es hora de ocuparse de ella misma y emprender su nuevo camino. Feliz de la vida y con la ilusión de una niña, la bella venezolana compartió que se mudó a una casa nueva. Atrás dejó el hogar familiar donde vivía con el cantante para empezar a construir cosas bonitas tanto personales como profesionales que vienen por ahí. "Cambio de ambiente y energía era lo que quería", contestó en sus redes al ser preguntada por sus seguidores al respecto. Como bien dijo en esta serie de historias publicadas en su perfil de Instagram, no fue sencillo pero había que hacerlo para avanzar. "Ustedes no saben cómo yo extraño esa vista del mar, oh Dios mío, y justo esa que era tan espectacular, pero bueno, ahí fue donde yo vivía con Jesús en familia y no me quería quedar en el mismo lugar", dijo a sus fans. Ahora la vista no es al mar sino a edificios, pero la tranquilidad interior es mucho mayor, y eso no está pagado con nada. Aunque el proceso de divorcio fue pacífico entre la pareja, sobre todo por el bien de su pequeño Lucca, Natasha confiesa que fue duro a nivel personal separarse de la persona con quien se veía envejecer. "Hubo sus días fuertes de impacto, yo no lo podía creer y más cuando yo estaba tan feliz, me sentía en una relación tan hermosa donde yo me visualizaba viejita con él", explicó con cierta nostalgia en su mirada pero contenta con las lecciones aprendidas. Chyno Miranda y su esposa Credit: Mezcalent "Hay que saber que Dios tiene un plan perfecto para ti y que todo siempre es para tu bien. Realmente yo doy gracias no solo a Dios sino también a Jesús porque, a pesar de todo, pasé 9 años maravillosos a su lado donde fui feliz", reconoció sin rencores. La pareja anunció en septiembre a través de un video en sus redes que ya no eran pareja desde hace un año, pero que la unión familiar estaba por encima de todo. Tashi, como la llaman con cariño, estuvo al pie del cañón junto al que fuera su esposo y fue una pieza clave en su recuperación. Natasha Araos Credit: Mezcalent.com Al ser preguntada por el amor y si tiene novio, la modelo dijo que no, este es un momento para ella y por ahora se siente feliz así. Quien sí tiene nueva pareja es Chyno. El artista la presentó recientemente en una entrevista. Aunque el 2022 implica un nuevo comienzo para ambos en lo personal, el respeto y el cariño se mantienen de por vida por el amor que se tuvieron y, sobre todo, por el bienestar de su chiquitín.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exmujer de Chyno Miranda se mudó a una nueva casa: "No me quería quedar en el mismo lugar"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.