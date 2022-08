¡Natasha Araos, ex de Chyno Miranda, sorprende con su último anuncio! Tras su separación del artista venezolano, la feliz mamá ha empezado desde cero. Su último logro es otro sueño cumplido tras meses de mucho trabajo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace mucho que Natasha Araos decidió no volver a dar más declaraciones sobre su expareja Chyno Miranda. Lo que supiera al respecto o su comunicación con él y su familia quedaría reservado a su más estricta intimidad. Y así ha sido. Igual que la privacidad de su hijo Lucca. Aunque hubo un tiempo donde se abrió más en las redes, asegura haber aprendido la lección. Ahora su enfoque es, no solo el de compartir su crecimiento personal y su bienestar físico gracias al deporte y la buena alimentación, sino también sus logros y metas alcanzadas en lo laboral. Nastasha Araos Nastasha Araos | Credit: Mezcalent La feliz mamá hizo un anunció que dejó a sus dos millones de seguidores impactados. Y es que Tashi, como la conocen por este medio, no ha parado de hacer cosas y tener propósitos desde su divorcio. Ha tenido que empezar de cero en otra casa y con otras circunstancias, pero nunca ha dado de baja sus sueños. Al contrario, se le fortalecieron y hoy acaba de ver uno más cumplido con éxito. "Mi proteína vegana estará pronto en sus manos", compartió entusiasmada. Se llama Protash y en breve estará al alcance de todos. Como buena deportista y, sobre todo, protectora absoluta de los animales y el medio ambiente, ha creado un producto cien por cien natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como buena aficionada al deporte, la proteína es una parte fundamental de su dieta alimenticia, un suplemento creado a su gusto y bajo su supervisión que está a punto de salir al mercado y para todos. Su perfil de Instagram es un espacio para aquellos que quieran y crean en una vida sana donde no cabe el sedentarismo ni el conformismo. Sus reels y demás publicaciones son una invitación a tener una vida saludable sin pereza y buenos hábitos, entre los que su proteína pasa a ser otra de sus grandes propuestas.

