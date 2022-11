Natasha Araos, ex de Chyno Miranda, reacciona así tras ser atacada por no ayudarlo Natasha Araos, la ex de Chyno Miranda, fue criticada en redes sociales por supuestamente no ayudar al padre de su hijo en su crisis de salud. ¡Mira el mensaje que ella compartió! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras ser criticada en redes sociales por supuestamente no ayudar a su ex Chyno Miranda durante su actual crisis de salud, Natasha Araos compartió un profundo mensaje, lleno de reflexión, en Instagram. "Nosotros los seres humanos tenemos que reaccionar y tomar consciencia de qué somos y por qué estamos aquí. Esta vida realmente es tan maravillosa cuando logramos entenderla. Todo lo que sucede es para nuestra evolución", expresó ella. La experta en fitness parece estar viviendo un renacer personal. "El cambio en toda la humildad es cuando nos damos cuenta que todos somos uno y que todos somos parte de la energía suprema. Tenemos que despertar, tenemos que entrar en consciencia y conectarnos. Tenemos toda esta vida para hacerlo. No perdamos tiempo", continúa su mensaje. Chyno Miranda y Natasha Araos Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mamá de Lucca, el hijo de Chyno Miranda, aconseja a sus casi 2 millones de seguidores en Instagram que eliminen la oscuridad de sus vidas. "Encuéntrate, conócete, conéctate y ve más allá. Como dice Lao Tsé: 'Si quieres despertar a la humanidad, despiértate a ti mismo, si quieres eliminar el sufrimiento humano, elimina todo lo oscuro en ti mismo. En verdad el mayor don que tienes para ofrecer es el de tu propia transformación", dice en sus redes sociales. También llamó la atención un video de la guapa soltera patinando con amigos. Lo cierto es que Taschie luce feliz. Otro sabio consejo de la influencer venezolana es que no perdamos tiempo. "Deja de perder tanto tiempo. La decisión es de cada uno de nosotros y tenemos que tener claro que todos estamos en un proceso y en un peldaño de evolución distinta. No significa que unos sean mejores que otros sino que cada uno vibra en diferente frecuencia. Como dije todos somos uno y estamos hecho de lo mismo, y ahí está lo hermoso de todo esto", concluye su post en Instagram. Sus seguidores la llenaron de mensajes de apoyo. "Ella tiene derecho a vivir su vida ser feliz y seguir adelante", comentó uno. "Su mejor decisión fue su separación", opinó otro.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Natasha Araos, ex de Chyno Miranda, reacciona así tras ser atacada por no ayudarlo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.