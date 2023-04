"¿Por qué se esconden?": Ex de Chyno Miranda responde a rumores de romance con amigo del cantante Natasha Araos no se quedó callada cuando la cuestionaron por supuestamente salir con el también cantante venezolano Oscarcito, con quien se la ha visto ir a divertirse y hacerse bromas en las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chyno, Natasha, Oscarcito Credit: John Parra/WireImage; Mezcalent.com; Instagram Natasha Araos, expareja de Chyno Miranda, rompió el silencio en torno a las especulaciones de que mantiene un romance con el también cantante Óscar Eduardo Hernández Villegas, mejor conocido como Oscarcito. Ya a más de dos años de anunciar su separación del intérprete venezolano y padre de su hijo, Lucca, la joven utilizó sus redes sociales para responder a un internauta que le preguntó porqué no hacía público su supuesto noviazgo. "¿Verdad que estás de novia con Oscarcito? Hacen muy linda pareja, ¿por qué se esconden?", se lee en la publicación. La también empresaria no usó palabras para contestar, sino que compartió un video en sus historias de Instagram. En el clip, se le ve sonriente junto al productor y compositor haciendo la señal de silencio con su dedo anular sobre los labios. Natasha Aaros y Oscarcito Credit: Instagram / Natasha Aaros La influencer, quien ha sido criticada en el pasado por supuestamente no ayudar a su ex durante su crisis de salud, conoció al cantante prácticamente al mismo tiempo que a Chyno porque justamente este último fue quien los habría presentado, según el periódico neoyorquino El Diario. Desde que se dio a conocer la separación de Miranda y la madre de su hijo, la joven y Oscarcito se han mostrado más cercanos, intercambiando comentarios y bromas en las plataformas sociales. También se les ha visto saliendo juntos a montar patines y eventos sociales con amigos que tienen en común. La pasada semana, el intérprete de éxitos como "Tú eres perfecta" y "Tumbayé" compartió un clip en sus historias en donde enfoca el trasero de Araos saliendo de la piscina y asegurando que "es muy difícil concentrarse" con su cuerpazo. Story de Oscarcito. Credit: Instagram / Oscarcito.

