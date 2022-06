¡Natasha Araos tiene una nueva ilusión! "Esto lo quería desde hace mucho tiempo" La exmujer de Chyno Miranda pisa fuerte al conseguir uno de los sueños más anhelados. Muy bien acompañada, la empresaria ha compartido las buenas noticias que llegan a su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido un periodo de mucho trabajo, tanto en lo personal como también en lo profesional, y los resultados en ambos campos empiezan a ver sus frutos para la venezolana Natasha Araos. La empresaria, siempre activa y comunicativa con sus seguidores, ha abierto su corazón para compartir su nueva ilusión. Lo ha hecho en la mejor compañía, masculina por cierto, y con una sonrisa de oreja a oreja. "Esto es lo que quería desde hace mucho tiempo", ha transmitido desde su nuevo hogar a quienes están interesados en su contenido social. La sorpresa es todo un bombazo del que ha dado pistas y que le tiene muy entusiasmada. Natasha Araos Natasha Araos | Credit: IG/Natasha Araos Primero a través de un post en su perfil de Instagram, y más tarde por medio de sus historias, la que fuera el gran amor de Chyno Miranda, ha dado a conocer en qué ha andado últimamente metida. Un proyecto que pronto verá la luz muy pronto para alegría de muchos. "Mi socio de negocios, mercado vegano en camino", escribió resumidamente junto a estas dos imágenes. ¿De qué se trata exactamente? "Me tiene que no duermo de la emoción y de la pasión... Era todo lo que soñaba y más, tengo unos socios maravillosos, tengo un equipo extraordinario", describió. Aunque todavía no ha dado todos los detalles de lo que se trata exactamente, las pistas apuntan a lo que el propio título resalta, un lugar donde quienes como ella han optado por ser veganos, tengan todas las herramientas, información y recursos para acceder a esas opciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todavía habrá que esperar un poco para saber del todo acerca de su nuevo sueño hecho realidad. Un proyecto que, tal y como ella misma apuntó, lleva tres años en la nevera debido a las circunstancias. Con su vida más tranquila y centrada en sus proyectos, Tashi está cada día más cerca de este nuevo emprendimiento. "Pendientes porque pronto sabrán de qué se trata", aseguró con una sonrisa picarona. Natasha atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales y personales. La feliz mamá de Lucca está enfocada en sus sueños, los cuales ya son más realidad que otra cosa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Natasha Araos tiene una nueva ilusión! "Esto lo quería desde hace mucho tiempo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.