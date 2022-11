El mensaje de Natasha Araos a Chyno Miranda por su cumpleaños: "Son tantas cosas bellas las que quiero desearte" La empresaria venezolana abrió su corazón y compartió un conmovedor escrito en el día del cumpleaños del cantante. Estas fueron las sentidas palabras al padre de su hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 15 de noviembre Chyno Miranda cumplió 38 años. Los mensajes en su día fueron un sinfín de declaraciones de amor y buenos deseos por parte de sus amigos, familiares y, especialmente, seguidores de todo el mundo. Pero entre esta fiesta de palabras bonitas hacia el artista venezolano, hubo un escrito que conmovió especialmente: el de Natasha Araos. La que fuera su esposa y gran amor del cantante, empleaba su perfil de Instagram para dedicarle un mensaje muy sentido y especial. Chyno Miranda y Nastasha Araos Chyno Miranda y Nastasha Araos | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) La feliz mamá de Lucca, el hijo que tuvo con el intérprete y el motor de su vida, publicó unas imágenes acompañadas de un escrito sincero donde expresa desde el corazón y se dirige así al que fue su marido. "Son tantas cosas bellas las que quiero desearte. Pero en esta ocasión te deseo mucha sabiduría y fortaleza para que sepas elegir lo que es bueno para tu vida", comienza esta carta que ha emocionado profundamente a sus seguidores por el amor y el gran cariño que desprende. El deseo principal para Chyno es que "continúes y nunca te rindas. Tú puedes", prosigue su lista de deseos al papá de su hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Deseo que siempre recuerdes que no estás solo, que tienes a Dios en cada uno de tus pasos. Deseo que nunca dejes de creer en ti y tu potencial, puedes hacer lo que quieras si lo decides", añadió. Y así, una larga y bonita lista de frases amorosas que nacen de la unión que un día se tuvieron y que les llevó a construir a su familia. Aunque Natasha no citó el nombre de Chyno en ningún momento, su felicitación al final justo el día en que él cumple y el contenido del mensaje, hizo evidente que estaba dirigido a él. "Felicidades en tu día", concluyó con un corazón. Si bien la pareja se separó sentimentalmente hace dos años, Tashi siempre ha estado al pendiente del bienestar de su expareja, a quien ha apoyado, protegido y agradecido el mayor regalo de su vida: su hijo.

