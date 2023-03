Se menciona que Natanael Cano fue víctima de un atentado Ha trascendido que Natanael Cano pudo haber estado en riesgo de muerte cuando estaba festejando su cumpleaños número 22. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 27 de marzo de 2023 Natanael Cano cumplió 22 años. Para iniciar los festejos previos, el cantante se fue a Cancún, Quintana Roo, una playa mexicana, el pasado fin de semana. Según dieron diversos medios de comunicación locales, el represente del corrido tumbado estuvo presente en un club de los más famosos del lugar de la zona hotelera, el 25 de marzo. Después, aparentemente, el intérprete de "Porte exuberante" protagonizó una pelea con un empresario. De acuerdo con algunos testigos, el conflicto continuó hasta el estacionado de dicho lugar; al parecer el enfrentamiento subió de tono hasta que se inició una balacera en las calles de la ciudad siendo de madrugada. Ante ello, la camioneta del famoso recibió impactos de bala que lo obligaron a dejar el vehículo. Según reportan, las autoridades encontraron el transporte de Cano con las llantas ponchadas y la marca de dos disparos en el sitio del conductor. Ha trascendido que las autoridades apoyaron a este intérprete para que dicho auto se retirara del lugar. También se menciona que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) inició las investigaciones correspondientes. Natanael Cano Natanael Cano | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El joven hizo un pronunciamiento inicial respecto a esta situación. "Me arruinaron mi cumpleaños por algo que ni hice. Ni modo", mencionó en una historia de su cuenta de Instagram, mostrando patye de su rostro. "Una disculpa a mi gente de Cancún". Poco después dichas historias desaparecieron. Sin embargo, todavía se desconoce si Natanael Cano estuvo en riesgo de perder vida, o bien si los hechos, como se ha contado, ocurrieron de esa forma. Quizá más adelante haga un pronunciamiento al respecto.

