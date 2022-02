Natanael Cano reconoce que le han roto el corazón... ¡pero nunca ha llorado por una mujer! Natanael Cano mostró su lado más sensible al hablar de las relaciones de pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natanael Cano Natanael Cano | Credit: Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images A sus 20 años, Natanael Cano es uno de los cantantes de regional méxicano que más éxitos está cosechando en su país. A pesar de que suele ser polémico y más de una vez se le ha visto envuelto en líos, el joven mostró su lado más sensible al hablar de las relaciones de pareja. En entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino, con Gustavo Adolfo Infante, el intérprete de "Soy el diablo" aseguró que a él también le han roto el corazón, pero nunca ha llorado por ninguna mujer. "Sí me ha tocado vérmelas oscuras por las mujeres. Por una mujer me he puesto triste, pero nunca he llorado por una. Una cosa es pistear y otra es llorar por una mujer y no, todavía no", afirmó. A pesar de todo, Cano asegura ser un hombre muy romántico y enamoradizo: "Me encanta el amor, me encanta estar enamorado, soy enamoradizo, soy ¿cómo se dice? Noviero", dijo. Respecto a la posibilidad de convertirse en padre, el joven dice que prefiere esperar unos dos años, porque está "muy morro" y necesita dedicarse de a lleno a su carrera profesional. Durante la entrevista, Cano mostró otro de sus lados sensibles, al romper en llanto cuando habló del cantante y compositor Ariel Camacho, quien ha sido su mayor inspiración. "Yo empecé por Ariel Camacho, la neta que siempre que estoy en una fiesta con mis amigos o que estamos juntos, les digo: 'Mira aquí estaría Ariel'. Yo siento que fue parte fundamental de todo lo mío, que siempre lo traigo", indicó. En los últimos tiempos Cano se ha visto como blanco de críticas y se ha visto en varias polémicas, como cuando enfureció en pleno escenario durante un concierto en Las Vegas, NV, y el público lo abucheara y le pidiera se fuera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la famosa pitonisa cubana Mhoni Vidente aseguró que el joven cantante está en peligro y "trae la carta de la muerte". "Esta carta lo va a estar siguiendo en estos días, pero trae tanto dinero y tanta soberbia que no se está dejando ayudar y por eso son las consecuencias mayores", indicó.

