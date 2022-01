Natanael Cano enfurece en pleno concierto y el público le pide ¡que se vaya! Natanael Cano ha vuelto a estar en boca de todos, luego de que se metiera en líos en pleno escenario durante un concierto en Las Vegas, NV. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natanael Cano Natanael Cano | Credit: Natanael Cano/Instagram Natanael Cano ha vuelto a estar en boca de todos luego de que se enfureciera en pleno escenario durante un concierto en Las Vegas, NV, y el público lo abucheara y le pidiera se fuera. El incidente tuvo lugar el pasado viernes en un evento por el Día Nacional de la Banda, donde coincidieron varias agrupaciones como, entre otras, Banda MS, La Arrolladora Banda el Limón y Grupo Firme. En redes sociales se ha difundido un video donde se ve que el cantante se molesta luego de que comienzan a proyectar imágenes de Banda MS mientras él todavía estaba cantando, algo que lo enfureció. En las imágenes aparece el momento en que el joven le saca el dedo a la banda, y luego el público, al ver esto, le pide a gritos que se baje del escenario. Luego de incidente, Cano aclaró lo sucedido y pidió disculpas a Banda MS. "Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Natatyson, eso sí que no. Y una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste, por X o Y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía, pero no me abuchearon, a Natatyson nunca lo abuchean", dijo. Recientemente, la famosa pitonisa cubana Mhoni Vidente aseguró que el joven mexicano, quien ha tenido una exitosa carrera y quien ha estado envuelto en varias polémicas, está en peligro. "Natanael trae una carta muy oscura, trae la carta de la muerte, definitivamente se tiene que cuidar, está por sacar una canción, un corrido tumbado que… el otro día publicó un video donde se ve que trae mucha gente cuidándolo y es porque se está metiendo en muchos problemas, pero es por la edad, está por cumplir 21 años, pero dónde está el papá, la mamá y los hermanos que lo tienen que frenar", dijo la pitonisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta carta lo va a estar siguiendo en estos días, pero trae tanto dinero y tanta soberbia que no se está dejando ayudar y por eso son las consecuencias mayores", añadió.

