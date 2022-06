Natanael Cano advierte a fanáticos que tocan la puerta de su casa en México que llamará a la policía El cantante de corridos tumbados corrió de su casa a seguidores que llegaron a su residencia a pedirle fotos y ¡dinero! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natanael Cano parece estar hasta la coronilla de la fama y cómo algunas personas reaccionan ante ella. En los últimos días, el joven intérprete de los llamados corridos tumbados ha expresado su molestia cuando algunos fanáticos le han pedido una foto en momentos cuando él no se encuentra trabajando y lo han hecho sentir como "un objeto". "Que crean que uno es un objeto, como ponte ahí pa' la foto. Cálmense, yo no soy un objeto, soy humano, soy una persona….Un objeto es esto, un carro, tómense fotos con mis carros. Pero a veces no me preguntan cómo estoy…se toman la foto y se van", comentó en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natanael Cano Premios Tu Música Urbano - Season 2022 Natanael Cano | Credit: Photo by: Aaron Davidson/Telemundo via Getty Images Nata, como es llamado por sus seguidores, pidió no ser molestado cuando no está trabajando e ignorado cuando se le vea pasear por las calles. Al parecer, esto no cayó en gracia de unos fanáticos que llegaron hasta su casa en México para pedirle una foto del recuerdo y ¡hasta dinero! Seguidamente, el cantante los corrió y los amenazó con llamar a la policía. "Ya dejen de grabar güey, les vamos a mandar a la policía", dijo el joven, según un vídeo del incidente que se ha vuelto viral. "Ya salí cuatro veces, ya los saludé, ya todo. Dejen de grabar". Aparentemente, el cantante ya había atendido a varios admiradores que llegaron hasta su hogar y deseaba continuar su noche en privado, por lo que la insistencia de algunos frente a su casa le pareció algo invasivo. "Yo no me dedico a tomarme fotos, perdónenme", dijo antes de alejarse. Su actitud ha generado diversas reacciones; algunos critican su actitud, otros afirman que tocar la puerta de su hogar violenta su privacidad. ¿Tú qué opinas?

