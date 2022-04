"Que me desbloquee de Instagram": lo que le pide Natanael Cano a Ángela Aguilar Natanael Cano parece haber dejado atrás cualquier conflicto y le dejó un mensaje a Ángela Aguilar donde le pedía que lo desbloqueara de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de los insultos que Natanel Cano le propinó a Pepe Aguilar después de que este dijera que el género conocido como corridos tumbados era "mediocre, falso y pinche", la familia decidió bloquear de todas las redes sociales al joven con tal de evitar cualquier polémica. Ahora, durante declaraciones a la prensa tras su llegada a Monterrey, México, el fin de semana, Cano parece haber dejado atrás cualquier conflicto y le dejó un mensaje a Ángela Aguilar donde le pedía que lo desbloqueara de Instagram. "Un saludo para mi compa Pepe, bendiciones para él, para toda su familia", dijo ante los micrófonos el joven de 21 años. "Pedirle a Ángela (Aguilar) que me desbloquee de Instagram", añadió Por el momento ningún miembro de la dinastía Aguilar se ha pronunciado al respecto, mucho menos la jovencita, quien al parecer estuvo muy ofendida por los insultos de Cano a su padre. Natanael Cano Natanael Cano | Credit: Natanael Cano/Instagram Los Aguilar bloquearon a Cano de las redes luego de la cantidad de insultos que le profiriera a Pepe. "Así que alguien dígale qué son los corridos tumbados. Entonces, si no sabes que son los corridos tumbados para que estás abriendo el puto hocico animal", le advirtió Cano en una transmisión en vivo. "[Pepe Aguilar] usó las palabras más corrientes que se pueden usar y ahora dice que alguien le explique qué son los putos corridos tumbados". Pepe, Angela y Leonardo Aguilar Anunciaron Nueva Gira Credit: Photo © 2022 Alma Salomon/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego Cano se percató de su actitud y pidió perdón al intérprete de regional mexicano. "Siento que por primera vez me di cuenta del poder y peso que tuvo mi voz", dijo a People en Español sobre el intercambio de opiniones con Pepe. "[Ahora debo] cuidar las palabras que exprese".

