Natalie Morales habla sobre el balance entre su exitosa carrera en CBS y su vida personal: "Lo primero para mí es la familia" Exclusiva: La reconocida periodista habla sobre su primera entrega para CBS News 48 HOURS y explica cómo ha podido desempeñar su destacada carrera en televisión y mantener un hogar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las periodistas más destacadas del país y ha mantenido una brillante carrera de más de dos décadas en el prime time noticioso de este país. Y a pesar de ser mamá por partida doble, Natalie Morales, ha sabido balancear el éxito profesional con su papel de madre de dos apuestos adolescentes. Morales se encuentra en la actualidad desempeñando una brillante faceta como corresponsal de noticias de CBS News y recientemente presentó su primera investigación periodística para el popular programa de true-crime 48 HOURS, uno de los más exitosos en dicho formato y que desde hace 16 años investiga algunos de los crímenes más desconcertantes de nuestra época. Es una tarea que le queda como anillo al dedo a la tres veces ganadora al premio Emmy quien ha cubierto el rescate de los mineros chilenos del 2010, el impacto de los huracanes Sandy—en el 2012— y Katrina —2005— tsunami del océano Índico del 2004, por mencionar solo algunos eventos de relevancia mundial "Creo que todos nos enfrentamos a la cuestión de [manejar] un balance y todos balanceamos de distintas maneras. Algunas veces soy muy buena, a veces son terrible" cuenta a PEOPLE EN ESPAÑOL la elegantísima periodista de raíces españolas y portuguesas nacida en Taiwan. Natalie Morales, en julio pasado junto con su marido, Joe Rhodes, con quien contrajo nupcias en agosto 22 de 1998: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero para mí es muy importante que se sepa eso, que lo primero para mí es la familia, y asegurarme que todos estén bien, que [mis hijos] estén saludables eso es una prioridad para mí", asegura. "De muchas maneras, el poder desempeñar este trabajo desde aquí en Los Ángeles y ser parte de [el programa televisivo] The Talk me ha permitido tener un mayor balance en mi vida", afirma sobre su mudanza a California y sobre el bienestar de sus hijos Joseph Stockton, de 19 años, y Luke Hudson Rhodes, de 14, fruto de su matrimonio con Joe Rhodes. ¡Mira arriba la entrevista con Natalie Morales para People en Español! El primer reportaje de Natalie Morales para 48 HOURS debutó el pasado 16 de noviembre y actualmente se encuentra disponible en Paramount+.

