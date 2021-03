Close

¡La hija mayor de Kobe Bryant deslumbró en su debut como modelo! "Papá estaría tan feliz" Natalia Bryant compartió las primeras fotos de su trabajo como modelo exclusiva de la agencia IMG Models para la que fue contratada en febrero. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unas semanas Natalia y Vanessa Byrant presumían felices la firma de la joven en la prestigiosa agencia de modelos IMG Models. Convertirse en maniquí siempre ha sido el gran sueño de su hija mayor, de 18 años, y lo ha logrado. Un hecho que llena de orgullo a su madre, quien le dedicó un emotivo mensaje a su ya no tan pequeña en sus redes. "Mi bebé con maquillaje", arrancaba su escrito. "Papá estaría tan orgulloso de verte perseguir tu carrera de modelo ahora que tienes 18 años. Eres hermosa por dentro y fuera. Te amamos". Una dedicatoria marcada por el amor de madre y, en cierta manera, por la tristeza de que Kobe Bryant no pueda ser testigo de este momento. La modelo también quiso compartir sus primeras sesiones en la agencia en unas imágenes que demuestran el espectacular cambio físico. Ha pasado de estar con la cara lavada a desfilar las más reconocidas marcas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un objetivo cumplido que apenas empieza y por el que está dispuesta a darlo todo. Mientras su madre le acompaña físicamente, su padre lo hace desde el corazón y el recuerdo inolvidable de su amor. Hace unos días publicaba una foto entrañable de su progenitor con el Oscar en la mano, un momento que Natalia quiso celebrar por todo lo alto. Seguro que desde allá donde esté, el jugador de baloncesto celebrará también los triunfos de su princesa. ¡Felicidades Natalia!

