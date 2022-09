"Natália, déjame ver a mi hija": Sergio Mayer Mori hace públicos sus mensajes a Natália Subtil Sergio Mayer Mori ha publicado los mensajes privados donde le pide a su ex poder estar en contacto con su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El conflicto entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil por su hija, Mila, parece no acabar. Ahora el hijo de Sergio Mayer ha publicado los mensajes privados donde le pide a su ex poder estar en contacto con la niña. En sus historias de Instagram, el joven compartió capturas de pantalla de los mensajes enviados, los cuales aparecían con una sola palomita y sin la foto de Subtil, lo que le hizo pensar que lo había bloqueado. "Natália ¿me tienes bloqueado? Quiero hablar con Mila, ¿por qué haces esto? Solo quiero poder hablar con mi hija y haces lo posible por limitar mi contacto siempre", dice un mensaje que le envió en la noche del pasado domingo. Sergio Mayer Mori Sergio Mayer Mori | Credit: Mezcalent "Natália, por favor, desbloquéame, quiero hablar con Mila", dice otro mensaje del día siguiente. En otro de los mensajes le pidió que "por favor que me marque Mila, Natália". Para denunciar esta situación, Mayer acudió a sus redes sociales y publicó un mensaje dirigido a la madre de su hija. "Natália, déjame ver a mi hija, esto sí es un delito, no mentiras", escribió. Natalia Subtil Credit: Instagram Natalia Subtil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Subtil se enteró de lo que estaba haciendo el padre de su hija y no dudó en responder en publico. "El príncipe empezó temprano su berrinche. Si estás bloqueado en WhatsApp es por salud mental, porque uno se cansa de recibir insultos. Pero me puedes marcar, mandar correo, marcar directamente a su iPad, no te hagas de pobrecito", insistió. A finales del pasado mes Subtil habló públicamente sobre Mayer, y afirmó que aunque ponga fotos en las redes sociales junto a la pequeña no todo es lo que parece: "Después de un año, solo seis horas de convivencia", dijo en sus redes. También ha hablado de los problemas de manutención que enfrenta con Mayer. "Lo que me gustaría es hacer conciencia a todas las madres solteras de los derechos de sus hijos. Y no los regalitos que a veces llegan y creen que con eso ya es más que suficiente".

