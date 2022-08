Natalia Subtil estalla contra Sergio Mayer por apoyar a su primogénito en no dar manutención a su hija Un nuevo conflicto se desata entre Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori por la supuesta falta de responsabilidad económica hacia la hija de ambos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido, que el primogénito de Sergio Mayer y Bárbara Mori, Sergio Jr., es padre de una nena llamada Mila, quien fue concebida durante su relación sentimental con Natalia Subtil. Desde el nacimiento, los conflictos por la manutención de la pequeña han estado presente y, si bien el miembro de Garibaldi la ha apoyado en algunas ocasiones, no ha sido lo mismo con su vástago, según ha revelado la modelo de origen brasileño. Ahora que vuelven a surgir los conflictos por la falta de apoyo económico, la también DJ ha decidido pronunciarse ante la reacción del abuelo de su hija con respecto a este tema. "Qué bueno que se van a enterar de todo, me parece vergonzoso que quieras huir de tu obligación y que tu padre, 'el futuro presidente de México' te apoye con esa barbaridad. Imagínate que esa persona que quiere cuidar el país le parezca justo que me dé 'algo' y no lo que mande la ley", escribió Subtil en una historia que posteó en su cuenta de Instagram. Además, salió en defensa de quienes atraviesan por situaciones como las de ella. "Lo que me gustaría es hacer conciencia a todas las madres solteras de los derechos de sus hijos. Y no los regalitos que a veces llegan y creen que con eso ya es más que suficiente", concluyó. Natalia Subtil y Sergio Mayer Credit: Luis Ortiz/Clasos/LatinContent/Getty Images; Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Sergio Mayer aseguro que Mila siempre tendrá su respaldo y no apoyará la irresponsabilidad de su hijo. "Apoyaré a mi nieta y si mi hijo no está respondiendo como debe de ser como padre, que tenga consecuencias. El tiempo siempre acomoda la verdad y ustedes van a ver si mi hijo cumple o no cumple y si no ha cumplido, que haya consecuencias", advirtió al caído mexicano El Universal. Natalia Subtil Pese a la falta de apoyo económico, Natalia Subtil nunca le ha prohibido a Sergio Mayer Mori convivir con su hija, tal como quedó demostrado hace unos días.

