Adiós a las cámaras: estrellas que han abandonado el mundo de la actuación By Alma Sacasa

Natalia Streignard

Protagonizó telenovelas como Mi gorda bella y La tormenta, pero ahora concentra su tiempo en ser madre.

Verónica Castro

Tras el alboroto que causaron las revelaciones de una presunta relación pasada con Yolanda Andrade, la actriz decidió retirarse.

Fernando Colunga

Nos enamoramos de este galán viéndolo durante años cada noche en las muchas telenovelas que protagonizó. Pero no lo hemos visto vuelto a ver desde 2015.

Maritza Rodríguez

Ahora conocida como Sarah Mintz, su nombre judío, la colombiana ha renunciado al mundo de la actuación y se ha dedicado a una vida espiritual.

Cameron Díaz

Se retiró de los sets tras su última película en 2014. Desde entonces solo se sabe que se casó con el rockero Benji Madden.

Taylor Momsen

Apareció en películas como How the Grinch Stole Christmas y programas como Gossip Girl, pero después de que terminó la serie, decidió centrarse más en su carrera musical.

Freddie Prinze Jr.

Han pasado siete años desde su última película y tres desde su último programa de televisión.

Sean Connery

El legendario actor escocés se retiró en 2006 después de aparecer en películas como Indiana Jones y The Last Crusade y The Untouchables.

Bridget Fonda

Su última película fue en 2001 y su último programa de televisión en 2002.

Jack Gleeson

Después de triunfar en Game of Thrones, se retiró de la actuación para centrarse en su carrera académica.

Adiós a las cámaras: estrellas que han abandonado el mundo de la actuación

