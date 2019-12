¡Parece de 25! Natalia Streignard presume de cuerpazo a punto de cumplir 50 años La protagonista de exitosas telenovelas como Mi gorda bella y La tormenta luce mejor que nunca a punto de cumplir 5 décadas de vida. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La edad es solo un número en muchos casos. Y si no que se lo pregunten a Natalia Streignard, la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Mi gorda bella y La tormenta. A punto de cumplir 50 años de vida, la retirada actriz luce mejor que nunca y así lo prueban las recientes imágenes que compartió Streignard a través de sus redes sociales donde la podemos ver sentada en una silla presumiendo de sus kilométricas piernas en short. “Parece que tiene 25 años, qué cuerpazo”, comentó sorprendida una de sus fans tras ver la estilizada silueta que sigue teniendo la actriz a pesar de haber tenido tres hijos. “Los años no pasan por ti, siempre espléndida”, escribió otra seguidora. Lo cierto es que nadie diría al ver estas imágenes que la también heroína del melodrama El juramento es mamá de tres niños puesto que sorprendentemente la actriz conserva el cuerpo de una jovencita. ¿Su secreto? “Me encanta trotar en la playa”, confesaba años atrás a People en Español Streignard, quien suele destinar una hora y media al día a realizar ejercicio físico. Con razón se ve cómo se ve. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras varios años alejada de la televisión, Natalia se encuentra felizmente casada con el empresario Donato Calandriello, con quien tiene tres bellos hijos: Jacques, Gia, y Gianni. “Tengo una vida muy casera porque obviamente con niños chiquitos uno no anda mucho en la calle”, llegó a reconocer la intérprete de 49 años, quien dio a luz a su último hijo en 2017. “Cuando te conviertes en mamá cambia absolutamente todo, tus prioridades cambian. Antes era muy egoísta, ahora todo lo quiero para mis hijos…”, se ha sincerado. Advertisement

