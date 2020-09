"No pasan los años por ella". Natalia Streignard ¡cumplió 50 años! La actriz de exitosas telenovelas como Mi gorda bella y La Tormenta llegó esta semana al medio siglo de vida. ¡Mira cómo lo celebró! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La retirada actriz de telenovelas Natalia Streignard llegó el pasado 9 de septiembre al medio siglo de vida. La protagonista de exitosos melodramas como Mi gorda bella y La Tormenta celebró por todo lo alto sus 50 años de vida rodeada de sus seres queridos. La ahora mamá a tiempo completo compartió este domingo a través de su perfil de Instagram una imagen de la celebración de su cumpleaños en la que aparece rodeada de un numeroso grupo de amigas, a quienes agradeció por hacer de este ‘cumple’ ‘uno de los mejores’. "Y así celebramos mi cumpleaños. Mis amigas las mejores. Dos días de bochinche [alboroto]. Las amo. Gracias por hacer de este cumple uno de los mejores", escribió junto a la foto. Streignard dejó una vez más sin palabras a las más de 200 mil personas que la siguen a través de Instagram al presumir de cuerpazo a sus 50 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Está divina, no pasan los años por ella", se puede leer entre las decenas de comentarios que recibió la imagen. Alejada del mundo de la interpretación desde que tomara la decisión de formar un hermoso hogar junto con su esposo, el empresario Donato Calandriello; Natalia hoy está dedicada en cuerpo y alma a sus tres hijos: Jacques, el mayor; Gia, su princesa, y Gianni, el menor. "Me siento plena, me siento bendecida porque no todo el mundo puede decir que tiene a sus hijos sanos, felices y uno también está sano y mi marido también. Hay gente que pasa mucho trabajo y mucha necesidad y bueno gracias a Dios ese no es mi caso, nosotros estamos muy bien", expresaba la retirada actriz en 2018 en una entrevista con People en Español en la que compartía en exclusiva las imágenes del bautizo de su último hijo, Gianni.

