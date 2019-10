La villana de Betty la fea confiesa cuántas cirugías se ha hecho By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El inolvidable dúo de villanas en Betty la fea, Lorna Cepeda (Patricia) y Natalia Ramírez (Marcela), se reunió recientemente y ha causado sensación entre los fans de la recordada historia. "Marce", interpretada por Ramírez, luce espectacular a sus 52 años y con muy pocas cirugías. ¡Mírala! El inolvidable dúo de villanas en Betty la fea, Lorna Cepeda (Patricia) y Natalia Ramírez (Marcela), se reunió recientemente y ha causado sensación entre los fans de la recordada historia. "Marce", interpretada por Ramírez, luce espectacular a sus 52 años y con muy pocas cirugías. ¡Mírala! Empezar galería ¡Ay, Marce! Image zoom Mezcalent El personaje de Marcela en la exitosa telenovela de 1999 Betty la fea fue interpretado por la actriz colombiana Natalia Ramírez (derecha). Así lucía la inolvidable villana de la novela hace 20 años. Advertisement Advertisement Eterna juventud Image zoom Photo by Gustavo Caballero/FilmMagic La actriz, de ahora 52 años, luce tan bella como a sus 32 cuando se grabó la exitosa serie colombiana. No pasan los años Image zoom GUILLERMO LEGARIA/AFP/Getty Images Aunque hayan pasado 20 años, Ramírez continúa luciendo regia. Advertisement Retoques Image zoom Instagram/Natalia Ramírez Y no tiene reparos en hablar de sus cirugías. “Me arreglé mi nariz porque realmente podía sacar la lengua y tocarme la punta de la nariz”, dijo a Caracol TV. Bajo el bisturí Image zoom Instagram/Natalia Ramírez La actriz cconfesó que era bastante deportista y se rompió la nariz jugando basquetbol cuando era solo una niña. ¿Botox? Image zoom Instagram/Natalia Ramírez Tabien dijo que trató el botox, pero su experiencia no fue tan buena. “Horrible, además de que es carísimo. Me dejó tiesa y quedé fatal”. Advertisement Advertisement Advertisement Adiós botox Image zoom Instagram/Natalia Ramírez Ahora prefiere llevar un estilo de vida saludable y dejar su rostro al natural. “Prefiero mis arrugas”. ¿Cómo se mantiene? Image zoom Instagram/Natalia Ramírez Natalia siempre fue fanática del ejercicio. “Como a los 20 años estaba super obasesionada con el gimnasio. Hacía clases de aerobicos y muchas horas en el gimnasio… ya no”. Dieta, dieta Image zoom Instagram Natalia Ramírez Con su apretada agenda de trabajo, la actriz encuentra tiempo para seguir su dieta; cero fritos, cero azucar, sal o harina y ¡come seis veces al día! Advertisement Advertisement Advertisement EcoModa Image zoom Instagram/Natalia Ramírez El inolvidable trio de villanos en Betty la fea, Natalia Ramírez, Julio Cesar Herrera y Lorna Cepeda, se reunió recientemente y ha causado sensación entre los fans de la recordada historia. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

