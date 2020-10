Close

Natalia Lafourcade en concierto muy especial para celebrar el Día de los Muertos El cementerio Hollywood Forever será escenario de un show único encabezado por la cantautora que alternará con Chiquis Rivera, Tatiana Hazel y Orange Calderón. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El icónico cementerio Hollywood Forever ha sido elegido como el centro de un concierto muy especial que se llevará a cabo este viernes 30 de octubre en Los Ángeles para celebrar el tradicional Día de los Muertos. Un elenco multiestelar y multifemenino encabeza el concierto México en Nosotros, como parte de la serie El Patio. El show es gratuito y se transmitirá en vivo y en directo en las redes con una fusión de estilos impresionante. Ahí estarán participando la ganadora del Grammy Natalia Lafourcade junto con Chiquis Rivera, San Cha, Tatiana Hazel, Orange Calderón y Natasha Martínez —de origen mexicano y nicaragüense— como la anfitriona. "Me encanta la diversidad. Siempre hay estilos diferentes que se pueden mezclar", asegura en exclusiva Lafourcade a People en Español en anticipación al concierto. Y es que ella se ha destacado por su amplia gama de ritmos que van del son jarocho al pop y sus compañeras de conciertos encabezan géneros tan distintos como el punk y la cumbia. "Poder compartir nuestros mundos se me hace muy especial; me da mucho orgullo [tener] esta posibilidad de alegrar el corazón de mucha gente en el Día de Muertos con esta celebración que es tan bonita". Para su participación, Lafourcade eligió conectarse desde un sitio muy especial: un bello rancho en Veracruz que fue propiedad de una gran amiga de su familia. "Es un lugar muy especial para mí. Es la casa de mi amiga Rocío. Ella murió hace como cinco años. Murió de viejita. Era una gran amiga mía y de mi mamá", explica la artista. "Rocío tenía su taller de cerámica. Ella era bailarina, escultora, pintora. En ese espacio di el primer concierto para mis amigos y familia del disco Musas y está impregnado de la energía de Rocío. Elegimos ese espacio para hacer una ofrenda para nuestros difuntos y ahí será el concierto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El espacio refleja el momento que vive la autora de "Hasta la raíz", quien se ha tomado este año de pandemia con calma, "como un sabático", según ella misma explica. Estando principalmente en Veracruz se ha dedicado, entre otras cosas, a la cerámica. Sin embargo, Lafourcade no quita el pensamiento de sus fans, las giras y sobre todo, el escenario. "Ahora que hemos estado ensayando para el concierto [de México en Nosotros] he estado pensando mucho en el escenario", asegura. "Siento que este año la muerte ha estado con todo. Se ha llevado muchísima gente y ha habido mucho sufrimiento. [Por eso] siento que esta será una noche especial, como siempre lo es el Día de Muertos. Con su dualidad, el silencio, el dolor, el ruido, la celebración, el canto… rituales. Eso tiene esta celebración que es tan bonito. Para mí es una de las tradiciones que más amo de México y de mi cultura". El concierto México en Nosotros, que forma parte de la segunda edición de El Patio se llevará a cabo en vivo y en directo desde Los Ángeles el 30 de Octubre a las 6:00 p. m., hora del Pacífico, a través del canal oficial de YouTube de Tecate, su página de Twitter y Facebook, y en línea en: tecatebeer.com/elpatiotecate.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Natalia Lafourcade en concierto muy especial para celebrar el Día de los Muertos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.