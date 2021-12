Natalia, la hija mayor de Kobe Bryant, celebró así el fin de su primer semestre en la universidad Natalia, hija de Kobe Bryant y Vanessa Bryant, compartió un video en redes sociales de los mejores recuerdos de su primer semestre en la universidad en California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant está muy orgullosa de su hija mayor y Kobe Bryant debe estar aplaudiéndola desde el cielo. La joven de 18 años recién terminó su primer semestre en la Universidad del Sur de California (USC) en Los Ángeles. La estudiante compartió un divertido video en Instagram lleno de recuerdos de su primer semestre universitario. El video muestra imágenes de Natalia con sus amigos en Disneyland, en conciertos y fiestas. Sin duda se siente como pez en el agua. Su madre, Vanessa Bryant, le escribió "te amo" en Instagram, mostrándole su apoyo incondicional en este nuevo capítulo de su vida. Cuando su hija Natalia fue aceptada en la universidad, Vanessa compartió en sus redes sociales que estaba llorando "lágrimas de felicidad", y que sabía que su fallecido esposo estaría muy orgulloso de la hija mayor de ambos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natalia Bryant Credit: (Rich Fury/WireImage) Las muertes de su padre y de su hermana Gianna, de 13 años, en un trágico accidente aéreo en California en el 2020 fueron un golpe duro emocionalmente para Natalia. Sin embargo, la joven ha salido adelante y ha sido un gran apoyo para su madre y para sus hermanas menores, Bianka, de 5 años, y Capri, de 2. Vanessa Bryant Credit: (Amy Sussman/Getty Images for Baby2Baby) Natalia Bryant firmó un contrato de la agencia de modelos con IMG Models en febrero y también ha brillado en el mundo de la moda ¡Felicidades!

